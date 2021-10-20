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События Сегодня, 08:5955
12 типов ядерных боеголовок, средний возраст которых около 30 лет на вооружении e США

Сейчас в составе стратегических и тактических сил США есть 12 типов ядерных боеприпасов, которые различаются по мощности и системам доставки. 

Такие данные опубликовало Национальное управление по ядерной безопасности страны (NNSA), отвечающее за ядерный арсенал.

Средний возраст боеголовок составляет 27,4 года.

Межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III шахтного базирования оснащены боеголовками W78 мощностью 335 килотонн и W87 мощностью до 475 килотонн. На баллистических ракетах Trident II D5, стоящих на вооружении 14 стратегических атомных подводных лодок класса "Огайо", установлены блоки W76-1 (мощностью 100 килотонн), W76-2 (мощностью от 5 до 8 килотонн) и W88 (мощностью 475 килотонн).

Стратегические бомбардировщики B-52H и B-2 имеют в арсенале авиабомбы и крылатые ракеты с ядерными боеголовками B61-7, B61-11 и W80-1, мощность которых составляет от 0,3 до 400 килотонн, а также авиабомбу B83-1 - самую мощную в США (в 1,2 мегатонны).

На складах ВВС США в Европе - Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции - размещено не менее 100 тактических ядерных авиабомб B61-3 и B61-4 с мощностью от 0,3 до 340 килотонн. Они предназначены для применения американскими истребителями F-15, F-16, а также авиацией союзников США по НАТО на европейском театре военных действий.

Запасы ядерного оружия США с 1967 года сократились примерно на 88% с максимума в 31255 боеголовок и примерно на 83% (с уровня 22217 боеголовок) в 1989 году, когда пала Берлинская стена.

С 1994 по 2020 год США ликвидировали 11683 ядерных боеголовок. При этом еще около 2 тысяч боеголовок списаны и ожидают ликвидации.

Количество нестратегических (тактических) ядерных боеголовок с 30 сентября 1991 года сократилось более чем на 90%.

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