Pfizer обвинили в нарушениях при испытании вакцин

Клинические испытания вакцины от коронавируса производства Pfizer, несмотря на отчеты компании о невероятной эффективности препарата, шли с нарушениями правил проведения подобных испытаний.

Создатели вакцины фальсифицировали данные, раскрывали личности добровольцев и утаивали негативные побочные эффекты.

Об этом говорится в расследовании, опубликованном британским научным журналом BMJ.

Как сказано в публикации, одна из региональных руководителей компании Ventavia Research Group, участвовавшей в проведении клинических испытаний вакцины Pfizer, сообщила BMJ о том, что компания фальсифицировала данные, раскрывала личности пациентов, недостаточно качественно обучала персонал, проводивший вакцинацию, а также не торопилась рассказывать о побочных эффектах, которые возникали в ходе третьей фазы испытаний.

В BMJ отметили, что провели расследование после того, как с редакцией издания связалась Брук Джексон - бывший региональный руководитель компании Ventavia Research Group, помогавшей Pfizer проводить клинические испытания вакцины. Джексон рассказала, что ее уволили в сентябре 2020 года после ее неоднократных сообщений в головное отделение компании о массовых нарушениях при проведении клинических испытаний.

Уволенная сотрудница подготовила и передала журналу набор документов, фотографий, видео- и аудио записей, которые убедили редакцию BMJ в том, что ее заявления не являются преднамеренной дезинформацией. Специалисты британского издания перепроверили полученную информацию и получили другие свидетельства того, что испытания вакцины не соответствовали стандартам и нормам, о соблюдении которых часто заявляли руководители компании Pfizer.

В частности, вакцина далеко не всегда хранилась в надлежащих условиях, почти весь медперсонал компании обладал доступом к информации об участниках испытаний, что противоречит "слепому" характеру тестирования вакцины. Кроме того, Джексон и ее помощники очень часто находили ошибки в собранных данных, а также не успевали оперативно реагировать на жалобы пациентов о серьезных побочных эффектах.

Эти проблемы, по словам Джексон, заставляли руководство компании опасаться проверок со стороны американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и других регулирующих органов. Это привело к тому, что данные испытаний периодически фальсифицировали и часть информации просто скрывали. По словам неназванных сотрудников Ventavia Research Group, эта ситуация сохранилась и после увольнения Джексон, а Pfizer продолжает пользоваться услугами этой корпорации для проведения новых тестов вакцин.

Вакцина Pfizer начала проходить клинические испытания в апреле 2020 года. Первые две фазы были завершены в начале осени 2020 года, третья фаза началась в ноябре 2020 года и продолжается до сих пор. После начала массового применения вакцины периодически появляются сообщения о ранее неизвестных опасных побочных эффектах, большинство из которых оказались крайне редкими.