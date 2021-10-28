Мужчина в Кривом Роге угрожая пистолетом, силой вывез за город и оставил на трассе бывшую жену

36-летний житель Кривого Рога силой затянул в машину бывшую супругу, угрожая пистолетом, вывез за город и оставил на трассе. Так, по его словам, он хотел вернуть жену.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба патрульной полиции Кривого Рога.

По информации правоохранителей, инцидент произошел во вторник, 2 ноября. В полицию обратилась жительница Саксаганского района Кривого Рода. Она заявила, что ее бывший супруг затащил ее в автомобиль Skoda, вывез ее за город и там оставил.

Патрульные обнаружили заявительницу в Криворожском районе, неподалеку от поселка Радушное. Женщина рассказала, что злоумышленник оставил ее на трассе, избавился от пистолета и уехал.

Полицейские на месте нашли предмет, похожий на пистолет, закопанный в землю. Вскоре вернулся бывший муж заявительницы. Он объяснил, что таким образом хотел вернуть жену. В итоге мужчину задержали.