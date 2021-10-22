На трассе Киев-Харьков после взрыва на заправке пожар продолжается седьмые сутки

По состоянию на утро среды, 3 ноября, в Харьковской области продолжается горение остатков газового конденсата на месте взрыва, произошедшего 28 октября на заправке WOG.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины.

По информации спасателей, по состоянию на 07:00 на территории АЗС WOG в районе поселка Рай-Еленовка Холодногорского района из-за запорной арматуры подземной емкости продолжается горение остатков газового конденсата.

Таким образом, пожар продолжается уже седьмой день. На месте сегодня утром дежурят 4 спасатели и одна единица техники.