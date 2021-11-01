На третье место в мире по суточной смертности от коронавируса вышла Украина

По итогам суток 1 ноября Украина оказалась на третьем в мире месте по смертности от коронавирусной инфекции после России и Соединенных Штатов и на третьем в Европе - по количеству новых случаев Covid-19.

Об этом свидетельствуют данные сайте Worldometers.

За сутки 1 ноября в мире зафиксировали 383 198 новых случае коронавируса. В России за отчетный период умерли 1 059 человек, в России - 1 178, в Украине - 700.

Кроме того, Украина за 1 ноября вышла по новым случаям коронавируса на третью строчку в Европе и пятую в мире.

В США за сутки 1 ноября выявили 59 288 случаев, в России - 39 008, в Великобритании - 33 865, в Турции - 29 796, а в Украине - 19 455.



