Ляшко - об акции противников вакцинации в Киеве

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко прокомментировал акцию протеста против вакцинации от коронавируса, которая проходит сегодня, 3 ноября, в Киеве.

Он назвал митинг насмешкой над медиками и родными умерших от Covid-19.

Об этом глава ведомства заявил в ходе онлайн-брифинга, видео обнародовано в Фейсбуке (смотреть с 3:36).

"Это насмешка над нашими медиками и над семьями, которые, к сожалению, потеряли своих родных из-за ковида. В реанимациях этот антивакцинаторский дух быстро исчезает, а поддельные сертификаты там не работают. Хочу, чтобы вы это осознали именно сейчас", - сказал Ляшко.