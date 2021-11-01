700 млн кубометров газа на 22 миллиарда гривен проиграл "Нафтогаз" "Укрнафте" Коломойского

"Нафтогаз" может лишиться в пользу "частных" акционеров "Укрнафты", в которой более 40% принадлежат близким к олигарху Игорю Коломойскому структурам, 0,7 млрд кубов газа (речь идет о сумме около 22 миллиардов гривен при нынешней цене газа - Ред.).

При этом почти три года дело лежало в суде и не двигалось с места. Но было активизировано буквально сразу после назначения Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Об этом сообщается на сайте "Наши деньги".

По данным журналистов, в 2018 году "Укрнафта" подала иск в "Нафтогаз" о взыскании со своей материнской компании восемь миллиардов кубов газа. Речь шла о голубом топливе, которое "Укрнафта" якобы добыла в 2007-2013 годах, а "Нафтогаз" забирал его для продажи населению по льготной низкой цене, и вообще не платил за него.

В свою очередь, "Укрнафта" увеличила свои требования от 3,5 до девяти миллиардов кубов газа.

Кроме того, журналисты публикуют финансовый отчет "Нафтогаза" за шесть месяцев до 30 июня 2021 года, где указано, что "Укртрансгаз" хранит около 0,7 млрд куб. м этого объема в подземных хранилищах". Исходя из этого, у "Нафтогаза" сейчас есть 700 миллионов кубометров газа, чтобы отдать Коломойскому.

В свою очередь, подконтрольная Коломойскому "Укрнафта" анонсировала внеочередное собрание акционеров на 30 ноября. В проекте повестки дня предлагается дать согласие на совершение значительной сделки по урегулированию спора в отношении природного газа, добытого ПАО "Укрнафта" в 2007 - 2013 годах или на заключение мирового соглашения в рамках судебного дела № 910/3660/18.

Справка. 50%+1 акция ЧАО "Укрнафта" принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", но операционный контроль над компанией с 2003 года осуществляет группа "Приват" Игоря Коломойского. Ей принадлежит 42% акций компании. "Укрнафта" является крупнейшим должником госбюджета. На начало 2019 года ее долг по налогам оценивался в 32 млрд грн.