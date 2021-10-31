Что решили на климатическом саммите в Глазго и как это коснется Украины

В Глазго проходит климатическая конференция COP-26. Она продлится до 12 ноября, но все самое важное состоялось в первые два дня - 1 и 2 ноября - в рамках климатического саммита с участием мировых лидеров.

На саммит в Глазго возлагали немалые надежды - через него рассчитывали протянуть решения по ускорению зеленых программ и снижению выбросов.

Но на данный момент единственное конкретное решение, под которым подписались лидеры стран, - только по лесам. Леса решили защищать от вырубки и пополнять, на что потратят порядка 20 млрд долларов.

То есть ни о каком ускорении зеленого перехода пока речь не идет. Бороться с выбросами решили естественным путем - с помощью зеленых насаждений.

Напомним: в последних числах октября в Риме собиралась Большая двадцатка, и там тоже поднимались экологические вопросы. Но зеленая повестка дня фактически оказалась проваленной - участники G20 согласились только свернуть финансирование угольных проектов за пределами своих стран. Что же касается борьбы с изменениями климата, то тут даже наметился откат. Вместо прописанных в Парижской конвенции 1,5 градусов максимального увеличения температуры одобрили показатель в 2 градуса. Также под вопросом оказалась цель нулевые выбросы к 2050 году (то есть отказ от использования угля к этому времени). Многие страны (в частности, Индия и Китай) выступили против.

Как считает экономист Алексей Кущ, саммит в Глазго еще раз подтвердил "зеленый раскол".

"Можно ожидать, что в ближайшие годы вокруг главных противников быстрого зеленого перехода - Китая, Индии и других - будут формироваться своего рода кластеры. Страны, которые к ним примкнут, станут игнорировать экологические инициативы. Вторая группа стран (куда войдут развитые страны, в частности, США и Европа), наоборот, попытаются форсировать зеленый переход. И там цель не столько спасение планеты, сколько уже отлаженный зеленый бизнес, под который есть планы. Третья группа - развивающиеся страны, которые не смогут противостоять зеленому натиску и будут вынуждены тоже реализовывать экологические инициативы, хотя это чревато большим ударом по их экономике. Украина, судя по всему, окажется именно в этом списке", — говорит Алексей Кущ.

Разбирались, что решили по климату в Глазго, как поменяются зеленые тренды в мире и что это значит для Украины.

Проклятие 1,5 градусов

Мы уже писали о саммите Большой двадцатки в Риме и о том, почему его назвали "климатическим провалом".

Генсек ООН Гутерриш сказал, что последняя надежда на Глазго. Но еще до начала климатической конференции эксперты заявили, что особых надежд как раз нет. Посколько саммит G20 был, по-сути, репетицией климатического саммита, то есть после него стали понятны основные тренды. Главный из них - в стремлении спасти планету не все так гладко. Далеко не все страны готовы озеленять свою экономику - по крайне мере, так быстро, как на этом настаивают лидеры зеленого движения — США и Европа.

Главный камень преткновения - те самые 1,5 градуса, на которые по максимуму можно разогреть планету, согласно Парижской конвенции. Но, чтобы этого достичь, нужно обнулить углеродные выбросы к 2050 году. То есть к этому моменту должно быть прекращено использование угля в энергетике, а также произойти отказ от двигателей внутреннего сгорания.

Многие страны к этому явно не готовы. К примеру, некоторые (тот же Китай) анонсируют достижение планки в ноль выбросов только к 2060 году, да и то пока конкретного плана действий нет.

Международное энергетическое агентство (IEA) подсчитало, что если страны реализуют свои обещания по выбросам (а многое пока только на бумаге, а то и в проектах), то к концу века температура поднимется на 2,1 градус, а не на 1,5 градуса, как прописано в Парижской конвенции.

А если будут воплощены в жизнь только те обещания, под которые уже прописали конкретные программы, то на планете станет теплее на целых 2,6-2,7 градусов. Это очень много. Экологи утверждают, что такие темпы потепления могут запустить на планете необратимые последствия.

Поэтому, получается, сегодня нужно уже не просто выполнять озвученные планы (а у многих стран с этим проблемы), но и давать новые обещания - с более сжатыми сроками. То есть активнее включать зеленый переход.

Так, чтобы удержать повышение температуры в пределах 1,5 градусов, нужно к 2025 году прекратить вырубку лесов на планете, к 2035 году полностью отказаться от угля, в 2040 году пересесть на электромобили, а к 2045 году перейти на "чистую" энергию.

Так как температура уже повысилась более чем на градус, чтобы удержать планку в 1,5 градуса, нужно еще быстрее сокращать выбросы - к 2030 году они должны снизиться на 45%.

Эти даты высчитали ученые и эксперты, которые просчитали экологические сценарии по заказу ООН.

И ожидалось, что страны подпишутся на дальнейшее закручивание зеленых гаек. Но на самом деле все оказалось не совсем так. Точнее, совсем не так.

Леса вместо ускоренного сокращения выбросов

На первом заседании в Глазго председатель конференции ООН по изменениям климата Алок Шарма сказал, обращаясь к участникам, что к ним обращена «последняя надежда мира» удержать глобальное потепление на уровне 1,5 градусов. В настоящее же время мир катится к «промерзанию» на 2,7 градусов, и это приведет к «климатической катастрофе».

Гутерриш выступил еще более эмоционально.

По его словам, зависимость от ископаемых видов топлива толкает человечество в пропасть.

"Пришло время сказать "хватит". Хватит издеваться над биоразнообразием, хватит убивать самих себя углеродом, хватит относиться к природе как к выгребной яме, хватить жечь, копать и бурить все глубже и глубже - ведь мы копаем собственные могилы", - сказал Гутерриш.

"Океаны горячее, чем когда бы то ни было, и продолжают быстро нагреваться. Часть джунглей Амазонии выбрасывает больше парниковых газов, чем поглощает", - заявил он, отметив, что по последним оценкам мир движется к катастрофическому повышению температуры на 2,7 градуса.

Впрочем, из выступлений представителей стран становится понятно, что менять свои планы по сокращению выбросов никто особо не собирается. В частности, Китай подтвердили прежнюю планку - 2060 год.

Вместе с тем на первый план вышла тема лесов, которую, к слову, начал продвигать президент Владимир Путин на саммите Большой двадцатки.

Путин в своем видеобращении как раз сосредоточился на теме лесов и водопользования.

Как сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, для России важнейшие темы в переговорах в Глазго — определение параметров и перспектив лесоклиматических проектов, возможность признания атомной энергетики низкоуглеродной и взаимного признания между государствами углеродных единиц. То есть, как видно, Россия добивается включения атомной генерации в "зеленую", рассчитывая таким образом снизить углеродный след в своих товарах и, соответственно, углеродный налог на них (а его уже готовит ЕС).

И первым важным решением в Глазго стала как раз договоренность по лесам. Мировые лидеры договорились решить проблему массовых вырубок до 2030 года. Предполагается, что на эти цели выделят 19,2 млрд долларов государственных и частных средств. Отметим, это решение частично перекликается с тем, что уже приняла Большая двадцатка - посадить к 2030 году триллион деревьев в самых пострадавших экосистемах.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал договоренность по лесам "ключевым соглашением по защите и восстановлению лесов Земли".

Но, отметим, глобальное соглашение на эту тему уже было - его принимали еще в 2014 году. Тем не менее особо ситуация с лесами в мире с тех пор не улучшилась. Как будет в этот раз - вопрос открытый.

Под соглашением поставили подписи представители Бразилии, Канады, России, Китая, Индонезии, Конго, США, Великобритании и других стран.

Они взяли на себя обязательства пересмотреть планы по торговле рядом продукции, производство которой способствует вырубке лесов. Это, например, пальмовое масло, какао, соя, под которые расчищаются огромные территории.

Также подписались на сворачивание инвестиций в деятельность, связанную с вырубкой лесов, более 30 крупных компаний (к примеру, AXA, Schroders и др).

Еще один важный пункт - будет создан фонд в 1,1 млрд фунтов стерлингов для спасения второго по величине тропического леса в мире в бассейне реки Конго.

Зеленая война

Как говорит Алексей Кущ, саммит в Глазго еще раз подтвердил зеленый раскол, который намечается в мире.

"Дело в том, что зеленый курс в последние годы стал не только и не столько способом спасения планеты, сколько инструментом политической и экономической борьбы.

Развитые и богатые страны, такие как США и ЕС, понимают, что второго «золотого миллиарда» мировая экономика уже не выдержит, банально ресурсов не хватит. Чтобы население Африки и Азии жило лучше, европейцам и американцам придется смириться со снижением своего уровня жизни. Понятно, что никто этого делать не хочет. "Зеленый переход" мировой экономики должен сдержать бурный рост развивающихся стран. К примеру, тот же Китай перейдя на зеленую повестку, замедлит темпы роста с 7-8% до 3-4% в год. Для богатых же стран зеленые технологии, наоборот, открывают новые возможности. Скажем, налог на углеродный след (порядка 30 долларов за тонну условного углерода), который готовится ввести Европа, позволит ЕС дополнительно получать миллиарды от развивающихся стран, которые поставляют туда свое сырье и другие товары, производимые при помощи электроэнергии с тепловых электростанций. Европейские же производители, изготавливая из него свою продукцию, уже могут похвастаться низким углеродным следом, благодаря новым технологиям. Поэтому им дополнительные затраты практически не грозят", - отметил Кущ.

Многие страны изначально игнорируют зеленые договоренности. К примеру, Австралия, которая не согласилась сокращать добычу угля, и держит уже до трети мирового экспорта угля (450 млн тонн)

Кроме того, форсирование зеленого перехода - это повышенный спрос на чистые ресурсы, в частности газ. Как это может выглядеть на практике, мир уже убедился на примере нынешнего энергетического кризиса - когда ценники на газ, нефть и уголь зашкаливают.

"Европа и США вполне могут себе позволить пережить такие цены. Та же Европа найдет 200-300 млрд, чтобы компенсировать подорожание энергоресурсов. Поэтому сворачивать зеленые программы они не будут, тем более что под них уже распланировано увеличение рабочих мест, развитие определенных отраслей", - говорит Кущ.

Но те страны, которые метят на место в списке новых мировых лидеров (Китай, Индонезия, Филиппины, Мексика и другие) и растут быстро, не могут себе позволить ускоренного зеленого курса - он попросту затормозит их экономику, - добавил Кущ.

Поэтому уже в ближайшее время вокруг основных «отказников» идти по зеленому графику США и ЕС (а это Китай, Индия и другие) в будут формироваться кластеры.

"К ним примкнут страны, которые хотят сохранить конкурентоспособность своей продукции на мировом рынке", - говорит Кущ.

Еще один "кластер" - ярые приверженцы зеленого курса, а это развитые и богатые страны - США, ЕС, Япония. Они станут ускорять зеленый переход и подталкивать к этому "неопределившихся".

Третий кластер - как раз такие страны.

"Это государства с низкой субъективностью, которые согласятся выполнять требования по зеленому переходу, хотя и откровенно их не тянут. Украина также может попасть в этот список", - говорит Кущ.

То есть речь идет о настоящей зеленой войне, хотя внешне все может выглядеть вполне прилично - тот же Китай сохраняет общую зеленую риторику и обещает бороться с выбросами, но только немного позже.

Особняком в этом противостоянии держится России. С одной стороны, ей, как и другим крупным незападным экономикам, быстрый зеленый переход может создать трудности с экономическим ростом. С другой стороны, отказ от угля будет означать рост спроса на газ, что для России объективно выгодно. А если еще и пройдет идея Москвы включить в низкоуглеродную (то есть в "чистую") энергетику атомную генерацию (по развитию которой Россия является одним из мировых лидеров), то РФ может пережить "зеленый" переход относительно безболезненно и даже, возможно, остаться в "плюсе".

Что изменится для Украины?

Украина особого тона на климатической конференции в Глазго не задает. Там работает наша делегация, а президент Зеленский выступил с формальной речью и провел несколько встреч с лидерами других стран.

Впрочем, из речи Зеленского так и не стало понятно, что собирается делать Украина. Он рассказал о том, что наша страна снижает выбросы, но не уточнил, что на самом деле это делается не за счет реализации зеленой программы, а просто потому, что промышленность на спаде.

Как отмечает глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, повестка дня для Украины не меняется.

"Несмотря на несколько изменившуюся риторику некоторых стран из-за обострения энергетических проблем, климатическая повестка дня остаётся неизменной, в том числе для Украины. Пока нет оснований говорить о радикальной смене тренда. Для Украины же сейчас ключевым документом в плане интеграции в глобальную зелёную повестку дня является европейский зелёный курс, который для нас, по-сути, стал неким домашним заданием на ближайшую перспективу", - говорит Забловский.

Как говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, для нас реализация зеленого курса - это прежде всего закрытие шахт и модернизация (или закрытие) угольных ТЭС. То есть достаточно серьезный удар по энергетике. Перспективу можно увидеть уже сейчас - на складах отечественных ТЭС дефицит угля. Россия экспорт угля в Украину запретила, поэтому уже начала сбоить энергосистема, а что будет зимой - остается только гадать.

Следующий этап - удар по "вредным" производствам, прежде всего металлургии.

"Но, даже если Украина не будет спешить с зеленым переходом, у нас из-за активности в этом плане Европы, появляется перспектива - жить в обозримом будущем в регионе с дорогими энергоресурсами, прежде всего газом и электроэнергией. Что уже само по себе может уничтожить отечественную экономику. Ведь газ по тысяче долларов для предприятий неподъемный, прямых договоров с более вменяемым ценником у нас нет. В таких условиях перспектива для Украины - разве что аграрное производство", - отмечает Кущ.

"Формирование зеленого перехода тянет за собой дефицит электроэнергии и больно ударит по потребителям и экономике", - добавил Сергей Сароян, основатель компании Performance Managment

Что касается решения по лесу, то в теории оно могло бы пойти нашей стране на пользу. По крайне мере, у Украины появляется аргумент игнорировать требование Европы отменить мораторий на экспорт леса-кругляка. Мол, сохраняя запрет, мы тем самым защищаем леса от вырубки.

Но не все так просто.

"Мораторий в большей мере касается наших обязательств в рамках сотрудничества с ЕС, с также нашей торговой политики, политики протекционизма и т.п. Поэтому решения по ограничению вырубки лесов до 2030 года - это пока обязательства, взятые государствами, но нужно ещё принять механизмы их имплементации, контроля и мониторинга на глобальном уровне, чтобы они не осталось очередными яркими политическими декларациями", - подытожил Забловский.