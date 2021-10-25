 

Как в Украине поменяют систему учета газа

События Сегодня, 16:5822
Как в Украине поменяют систему учета газа

В Украине будут по-новому учитывать расход газа - вместо кубов в энергетических единицах.

Норма прописана в законе, который вчера принял парламент. Документ вступит в силу 1 мая 2022 года.

Стоит отметить, что в энергоединицах газ считают в большинстве стран мира, в том числе, в ЕС. Переход на новую систему уже давно продвигали и в Украине, но долгое время процесс тормозился. Но откладывать уже, по сути, некуда - наша страна присоединилась к Третьему энергопакету ЕС, действует рынок газа, поэтому и учет должен быть синхронизирован с европейским.

Что означает переход с кубов на энергоединицы? В кубометрах меряют объем газа. Но его теплотворность может отличаться, в том числе, и по причине качества. Это значит, что на нагрев (к примеру, воды) понадобятся разные объемы. Следовательно, и стоимость ресурса будет разной. То есть, по идее подсчет в энергоединицах более точный, чем в кубах.

"У потребителей появляется шанс снизить платежки за газ до 40%", - говорит эксперт энергорынка Олег Попенко. Впрочем, как считает аналитик Института стратегических исследований Юрий Корлльчук, на самом деле экономия будет куда меньшей - максимум, 10%. Но есть нюансы. Прежде чем экономить, придется потратиться. Счетчики нового типа стоят недешево - 150-200 долларов. Причем, непонятно, кто за них будет платить.

Разбирались, что значит переход по газу с кубов на энергоединицы.

Вместо кубов - киловатт-часы

Законопроект №2553 о внедрении новой системы учета газа появился в Раде еще в 2019 году. Его включали в повестку дня в начале 2021 года, но тогда так и не приняли. И только сейчас документ удалось провести через сессионный зал.

Долгий путь проекта в Раде не случаен. Речь идет о кардинальной перестройке системы учета газа. Если сейчас его меряют в кубах, то со следующего года, когда закон вступит в силу, перейдут на энергоединицы. "Многое придется менять. В том числе, переводить нормы потребления, которые используются для расчета субсидий, в новые единицы", - говорит Корольчук.

Как указано в пояснительной записке к проекту, новая система более объективная, так как "обеспечивает более корректное и справедливое ценообразование, упрощает составление энергетического баланса предприятий и делает более прозрачным анализ эффективности газа в сравнении с другими энергоносителями".

Также в пояснительной записке говорится, что подсчет газа в кубах нивелирует права потребителей - они не могут не платить или платить меньше за некачественный газ (ведь доказать, что он плохого качества достаточно сложно). Сейчас все платят по счетчику за объём газа - а греет он или просто горит - вопрос десятый.

"По регионах Украины в одно и то же время качество газа по параметрам его энергии отличается. Более того, качество газа в одном и том же газопроводе может меняться в зависимости от маршрута (технологического режима, скважины и т.д). При этом потребители платят за газ как товар все одинаково, вне зависимости от его качественных характеристик", - отмечается в пояснительной записке.

Стоит отметить, что газовщики по факту уже корректируют объемы потребления газа. К примеру, зимой вводят так называемые температурные (или морозные) коэффициенты, и тогда приходится платить за газ больше. Аргумент газовщиков - в морозы газ "сжимается", и на обогрев реально идет больший объем, чем в теплое время года. Но этот вопрос достаточно спорный - морозные коэффициенты уже не раз удавалось отменять через суды (хотя многие компании их все равно насчитывают). Переход на новую систему, по идее, должен снять этот вопрос - сколько энергоединиц насчитает счетчик, за столько и придется платить.   

Новая единицы измерения газа - киловатт-часы. Существует формула примерного перевода кубов в киловатт-часы: теплотворность умноженная на кубический метр. То есть, если брать по средней теплотворности (10, 538 киловатт-часов на кубический метр), то куб газа - это порядка 11 киловатт-часов.

Более привычная единица не киловатт-часы, а мегаватт-часы - ею оперируют на европейских биржах.

К примеру, на обогрев небольшого дома газовым котлом зимой уходит примерно 400 кубов газа. По новой системе это 4220 киловатт-часов или 4,22 мегаватт-часа. Но цифра может отличаться, в зависимости от качества газа. В платежках будут  указывать и кубы, и киловатт-часы, так что люди сами смогут увидеть, какая пропорция соблюдается и, соотвественно, сделать выводы о качестве газа.

Сколько придется платить?

По словам Олега Попенко, разница может быть достаточно существенной - если газ низкого качества, то переход на энергоединицы позволит снизить платежку до 40%. Корольчук считает, что экономия будет меньшей - максимум, до 10%.

"А скорее всего, еще меньше. С тысячи гривен будет минус 50 гривен. У нас качество газа не такое плохое, как принято считать. К слову, для облгазов переход на новый учет позволит снять вопросы, которые традиционно возникают у потребителей из года в год — почему конфорка горит красным, чайник долго не закипает, и чем разбавляют газ", - говорит Корольчук.

Но какой будет платежка, в конечном счете зависит от тарифа за киловатт-час. Если газ для населения будет дорожать, а такие прогнозы есть, то за киловатт-часы в следующем году мы заплатим больше, чем за кубы в этом году.

Сначала - купить счетчики

Впрочем, как говорит Олег Попенко, пока новый закон для людей ничего не меняет. 

"На первый этапах переход на новую систему будет для коммунальщиков, ТЭС и других крупных потребителей газа. Что касается населения, то главной проблемой тут будет вопрос денег. Чтобы перевести всех на новую систему учета, понадобится 20-25 млрд гривен, ведь нужно будет полностью поменять счетчики - установить те, что будут мерять газ в киловатт-часах, а не в кубах. У нас же программа установки счетчиков провалена. даже обычных приборов учета нет у 15% домохозяйств, и они вообще платят по нормам потребления, а не по фактическому расходу", — говорит Попенко.

Сейчас счетчики, которые меряют газ в киловатт-часах, стоят достаточно дорого - 150-200 долларов.

"Если пойдет массовая замена счетчиков, могут появиться новые поставщики, и приборы учета должны подешеветь. Думаю, в среднем они будут стоить 1,5-2 тысячи гривен. Но не факт, что замену оплатят газовщики. В итоге, мы придем в тому, что счетчики повесят на потребителей", - считает Корольчук.

То есть, если газ будет дорожать, то в итоге сначала придется потратиться на счетчик, а потом еще и платить по повышенным платежкам. Экономии как таковой - в живых деньгах- люди по факту не увидят.

Простая смена поставщика и скидки для ОСМД

В новом законе есть и другие важные пункты.

В частности, упрощается смена поставщика газа - чтобы перейти к новому поставщику, не нужно будет получать справку от прежнего, кроме того, переход станет возможным даже при наличии долгов. Сейчас это невозможно.

Также котельные ОСМД приравниваются к предприятием теплокоммунэнерго, что важно в плане цены на газ. Коммунальщики для нужд населения сейчас получают газ по 7,42 гривен за куб, а ОСМД жалуются, что им дешевый газ дают в ограниченном количестве, приходится докупать ресурс по рыночной цене. Соотвественно, в домах с индивидуальными котельными и ОСМД платежки будут выше, чем в тех, кто отапливается через централизованную систему.

Есть новости и по цене газа Поставщика последней надежды (это НАК "Нафтогаз" - на него переводят тех, у кого есть долги за газ или кто лишился поставщика, на ПОН сейчас порядка 600 тысяч потребителей). Ценник на газ последней надежды будет устанавливать не сам поставщик или Кабмин, а НКРЭ.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Газ, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

700 млн кубометров газа на 22 миллиарда гривен проиграл
700 млн кубометров газа на 22 миллиарда гривен проиграл "Нафтогаз" "Укрнафте" Коломойского
Сегодня, 14:14
Газовщики обнародовали новые тарифы. 8 гривен - за газ, 9 - за распределение
Газовщики обнародовали новые тарифы. 8 гривен - за газ, 9 - за распределение
25-окт-2021, 19:02
Как Кабмин хочет пересчитать тарифы на отопление
Как Кабмин хочет пересчитать тарифы на отопление
11-окт-2021, 21:33
Зачем
Зачем "Нафтогаз" зачищают под Витренко и хватит ли на зиму газа
27-сен-2021, 17:55
Витренко заявил что Россия может прекратить транзит через Украину после запуска
Витренко заявил что Россия может прекратить транзит через Украину после запуска "Северного потока-2"
23-сен-2021, 21:57

Последние новости

16:58
События
Как в Украине поменяют систему учета газа
16:55
Политика
Арахамия объяснил замену Любченко на Юлию Свириденко
16:53
Политика
Представление в Раду о назначении трех новых министров внес Шмыгаль
14:20
События
Что решили на климатическом саммите в Глазго и как это коснется Украины
14:18
События
"Слуга" Камельчук заявил, что готов тратить 4000 грн в месяц на ПЦР-тесты, но вакцинироваться не будет
14:14
События
700 млн кубометров газа на 22 миллиарда гривен проиграл "Нафтогаз" "Укрнафте" Коломойского
13:19
События
НАБУ обыскивает особняк подавшего вчера в отставку первого вице-премьера Любченко
13:15
События
Ляшко - об акции противников вакцинации в Киеве
11:47
События
На третье место в мире по суточной смертности от коронавируса вышла Украина
11:23
События
На трассе Киев-Харьков после взрыва на заправке пожар продолжается седьмые сутки
10:21
События
Мужчина в Кривом Роге угрожая пистолетом, силой вывез за город и оставил на трассе бывшую жену
10:17
События
Pfizer обвинили в нарушениях при испытании вакцин
10:15
События
Мужчина в Дрогобыче вылил на продавца горячий чай, который оказался без лимона
09:03
События
Поджигатель Верховного суда и офиса омбудсмена признан вменяемым. Ему грозит 10 лет тюрьмы
08:59
События
12 типов ядерных боеголовок, средний возраст которых около 30 лет на вооружении e США
08:57
События
Как сидит виновница смертельного ДТП мажорка Зайцева
08:28
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 3 ноября 2021
Вчера, 2021-11-02
20:46
События
Дополнительный транзит газа через Украину на следующий год не забронировал "Газпром"
19:50
События
В оставку подал министр обороны Таран
19:46
События
Зачем США заявляют о движении армии РФ к границам Украины, что отрицают Москва и Киев

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 2 ноября 20211720
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 ноября 20211680
О чем ведут тайный диалог США с Россией и как это повлияет на Украину?1312
Почему после скандала с "Байрактаром" в Черное море вошли корабли США1253
Ужинавший с Поляковым перед его смертью Джамбулатов исчез из списка помощников Скороход623
Как ведущая юрфирма США помогла уводить от налогов миллиарды Коломойского, Цукерберга и Apple606
Проезд в транспорте без ковид-сертификатов запретили в Запорожье547

Досуг

ТОП-3 дезодоранта на Цитрус-Фарм, справляющиеся с потом наилучшим образом
ТОП-3 дезодоранта на Цитрус-Фарм, справляющиеся с потом наилучшим образом
Выделение пота – это вполне естественный процесс, который можно без особых усилий держать под контролем. Каким образом? Разумеется, - с помощью качественного дезодоранта.
Сегодня, 11:5173
ГБО для авто: переключатели вида топлива
ГБО для авто: переключатели вида топлива
В комплект газобаллонного оборудования любого поколения в обязательном порядке входит переключатель, посредством которого выполняется переключение с одного вида топлива на другой. Как и другие элементы газовых систем, эти устройства совершенствовались от поколения к поколению.
Вчера, 15:18184
Leeloo ai отзывы и запросы бизнеса мы постоянно внедряем в платформу - Василий Рий
Leeloo ai отзывы и запросы бизнеса мы постоянно внедряем в платформу - Василий Рий
Недавно Василий Рий решил поделиться информацией о том, как ему удалось вывести свою стартаповую платформу Leeloo.ai в лидеры рынка автоматизации интернет продаж.
Вчера, 15:07188
Почему делать самокрутки – это хорошая идея
Почему делать самокрутки – это хорошая идея
Наверное, каждый видел, как дед, сосед или отец крутил самокрутку из газетной бумаги и табака, выращенного своими силами либо купленного где-нибудь на базаре. Запах у изделий был не самый приятный, да и условия создания далеки от идеальных.
Вчера, 14:59169
Какой результат позволит получить накрутка лайков в Инстаграм
Какой результат позволит получить накрутка лайков в Инстаграм
Если вы хотите раскрутить свой аккакунт, в этом вам поможет накрутка лайков в Инстаграм. В чем заключается данный процесс.
Вчера, 14:58138
ЛОР-врач: при каких симптомах пора обратиться к специалисту
ЛОР-врач: при каких симптомах пора обратиться к специалисту
Специалист поможет не только справиться с недугом, но и определит причины его появления, а также позволит снизить вероятность рецидивов. Грамотный врач также в обязательном порядке даст рекомендации по профилактике ЛОР-заболеваний.
1-ноя-2021, 18:43261

События

Как в Украине поменяют систему учета газа
Как в Украине поменяют систему учета газа
В Украине будут по-новому учитывать расход газа - вместо кубов в энергетических единицах.
Сегодня, 16:5826
Что решили на климатическом саммите в Глазго и как это коснется Украины
Что решили на климатическом саммите в Глазго и как это коснется Украины
В Глазго проходит климатическая конференция COP-26. Она продлится до 12 ноября, но все самое важное состоялось в первые два дня - 1 и 2 ноября - в рамках климатического саммита с участием мировых лидеров. 
Сегодня, 14:2073
"Слуга" Камельчук заявил, что готов тратить 4000 грн в месяц на ПЦР-тесты, но вакцинироваться не будет
"Слуга" Камельчук заявил, что готов тратить 4000 грн в месяц на ПЦР-тесты, но вакцинироваться не будет
Нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук, который ранее заявлял, что вакцинация от коронавируса несет смерти, заявил, что не будет делать прививку от Covid-19 даже после принятия постановления о допуске в Раду по ковид-сертификатам. 
Сегодня, 14:1866
700 млн кубометров газа на 22 миллиарда гривен проиграл "Нафтогаз" "Укрнафте" Коломойского
700 млн кубометров газа на 22 миллиарда гривен проиграл "Нафтогаз" "Укрнафте" Коломойского
"Нафтогаз" может лишиться в пользу "частных" акционеров "Укрнафты", в которой более 40% принадлежат близким к олигарху Игорю Коломойскому структурам, 0,7 млрд кубов газа (речь идет о сумме около 22 миллиардов гривен при нынешней цене газа - Ред.).
Сегодня, 14:1485
НАБУ обыскивает особняк подавшего вчера в отставку первого вице-премьера Любченко
НАБУ обыскивает особняк подавшего вчера в отставку первого вице-премьера Любченко
В особняке министра экономики Алексея Любченко, который накануне подал в отставку, сотрудники НАБУ проводят обыск.
Сегодня, 13:1977
Ляшко - об акции противников вакцинации в Киеве
Ляшко - об акции противников вакцинации в Киеве
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко прокомментировал акцию протеста против вакцинации от коронавируса, которая проходит сегодня, 3 ноября, в Киеве.
Сегодня, 13:15122
7 Днів