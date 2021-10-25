Как в Украине поменяют систему учета газа

В Украине будут по-новому учитывать расход газа - вместо кубов в энергетических единицах.

Норма прописана в законе, который вчера принял парламент. Документ вступит в силу 1 мая 2022 года.

Стоит отметить, что в энергоединицах газ считают в большинстве стран мира, в том числе, в ЕС. Переход на новую систему уже давно продвигали и в Украине, но долгое время процесс тормозился. Но откладывать уже, по сути, некуда - наша страна присоединилась к Третьему энергопакету ЕС, действует рынок газа, поэтому и учет должен быть синхронизирован с европейским.

Что означает переход с кубов на энергоединицы? В кубометрах меряют объем газа. Но его теплотворность может отличаться, в том числе, и по причине качества. Это значит, что на нагрев (к примеру, воды) понадобятся разные объемы. Следовательно, и стоимость ресурса будет разной. То есть, по идее подсчет в энергоединицах более точный, чем в кубах.

"У потребителей появляется шанс снизить платежки за газ до 40%", - говорит эксперт энергорынка Олег Попенко. Впрочем, как считает аналитик Института стратегических исследований Юрий Корлльчук, на самом деле экономия будет куда меньшей - максимум, 10%. Но есть нюансы. Прежде чем экономить, придется потратиться. Счетчики нового типа стоят недешево - 150-200 долларов. Причем, непонятно, кто за них будет платить.

Разбирались, что значит переход по газу с кубов на энергоединицы.

Вместо кубов - киловатт-часы

Законопроект №2553 о внедрении новой системы учета газа появился в Раде еще в 2019 году. Его включали в повестку дня в начале 2021 года, но тогда так и не приняли. И только сейчас документ удалось провести через сессионный зал.

Долгий путь проекта в Раде не случаен. Речь идет о кардинальной перестройке системы учета газа. Если сейчас его меряют в кубах, то со следующего года, когда закон вступит в силу, перейдут на энергоединицы. "Многое придется менять. В том числе, переводить нормы потребления, которые используются для расчета субсидий, в новые единицы", - говорит Корольчук.

Как указано в пояснительной записке к проекту, новая система более объективная, так как "обеспечивает более корректное и справедливое ценообразование, упрощает составление энергетического баланса предприятий и делает более прозрачным анализ эффективности газа в сравнении с другими энергоносителями".

Также в пояснительной записке говорится, что подсчет газа в кубах нивелирует права потребителей - они не могут не платить или платить меньше за некачественный газ (ведь доказать, что он плохого качества достаточно сложно). Сейчас все платят по счетчику за объём газа - а греет он или просто горит - вопрос десятый.

"По регионах Украины в одно и то же время качество газа по параметрам его энергии отличается. Более того, качество газа в одном и том же газопроводе может меняться в зависимости от маршрута (технологического режима, скважины и т.д). При этом потребители платят за газ как товар все одинаково, вне зависимости от его качественных характеристик", - отмечается в пояснительной записке.

Стоит отметить, что газовщики по факту уже корректируют объемы потребления газа. К примеру, зимой вводят так называемые температурные (или морозные) коэффициенты, и тогда приходится платить за газ больше. Аргумент газовщиков - в морозы газ "сжимается", и на обогрев реально идет больший объем, чем в теплое время года. Но этот вопрос достаточно спорный - морозные коэффициенты уже не раз удавалось отменять через суды (хотя многие компании их все равно насчитывают). Переход на новую систему, по идее, должен снять этот вопрос - сколько энергоединиц насчитает счетчик, за столько и придется платить.

Новая единицы измерения газа - киловатт-часы. Существует формула примерного перевода кубов в киловатт-часы: теплотворность умноженная на кубический метр. То есть, если брать по средней теплотворности (10, 538 киловатт-часов на кубический метр), то куб газа - это порядка 11 киловатт-часов.

Более привычная единица не киловатт-часы, а мегаватт-часы - ею оперируют на европейских биржах.

К примеру, на обогрев небольшого дома газовым котлом зимой уходит примерно 400 кубов газа. По новой системе это 4220 киловатт-часов или 4,22 мегаватт-часа. Но цифра может отличаться, в зависимости от качества газа. В платежках будут указывать и кубы, и киловатт-часы, так что люди сами смогут увидеть, какая пропорция соблюдается и, соотвественно, сделать выводы о качестве газа.

Сколько придется платить?

По словам Олега Попенко, разница может быть достаточно существенной - если газ низкого качества, то переход на энергоединицы позволит снизить платежку до 40%. Корольчук считает, что экономия будет меньшей - максимум, до 10%.

"А скорее всего, еще меньше. С тысячи гривен будет минус 50 гривен. У нас качество газа не такое плохое, как принято считать. К слову, для облгазов переход на новый учет позволит снять вопросы, которые традиционно возникают у потребителей из года в год — почему конфорка горит красным, чайник долго не закипает, и чем разбавляют газ", - говорит Корольчук.

Но какой будет платежка, в конечном счете зависит от тарифа за киловатт-час. Если газ для населения будет дорожать, а такие прогнозы есть, то за киловатт-часы в следующем году мы заплатим больше, чем за кубы в этом году.

Сначала - купить счетчики

Впрочем, как говорит Олег Попенко, пока новый закон для людей ничего не меняет.

"На первый этапах переход на новую систему будет для коммунальщиков, ТЭС и других крупных потребителей газа. Что касается населения, то главной проблемой тут будет вопрос денег. Чтобы перевести всех на новую систему учета, понадобится 20-25 млрд гривен, ведь нужно будет полностью поменять счетчики - установить те, что будут мерять газ в киловатт-часах, а не в кубах. У нас же программа установки счетчиков провалена. даже обычных приборов учета нет у 15% домохозяйств, и они вообще платят по нормам потребления, а не по фактическому расходу", — говорит Попенко.

Сейчас счетчики, которые меряют газ в киловатт-часах, стоят достаточно дорого - 150-200 долларов.

"Если пойдет массовая замена счетчиков, могут появиться новые поставщики, и приборы учета должны подешеветь. Думаю, в среднем они будут стоить 1,5-2 тысячи гривен. Но не факт, что замену оплатят газовщики. В итоге, мы придем в тому, что счетчики повесят на потребителей", - считает Корольчук.

То есть, если газ будет дорожать, то в итоге сначала придется потратиться на счетчик, а потом еще и платить по повышенным платежкам. Экономии как таковой - в живых деньгах- люди по факту не увидят.

Простая смена поставщика и скидки для ОСМД

В новом законе есть и другие важные пункты.

В частности, упрощается смена поставщика газа - чтобы перейти к новому поставщику, не нужно будет получать справку от прежнего, кроме того, переход станет возможным даже при наличии долгов. Сейчас это невозможно.

Также котельные ОСМД приравниваются к предприятием теплокоммунэнерго, что важно в плане цены на газ. Коммунальщики для нужд населения сейчас получают газ по 7,42 гривен за куб, а ОСМД жалуются, что им дешевый газ дают в ограниченном количестве, приходится докупать ресурс по рыночной цене. Соотвественно, в домах с индивидуальными котельными и ОСМД платежки будут выше, чем в тех, кто отапливается через централизованную систему.

Есть новости и по цене газа Поставщика последней надежды (это НАК "Нафтогаз" - на него переводят тех, у кого есть долги за газ или кто лишился поставщика, на ПОН сейчас порядка 600 тысяч потребителей). Ценник на газ последней надежды будет устанавливать не сам поставщик или Кабмин, а НКРЭ.