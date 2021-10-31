Разлитую ртуть нашли в камере хранения луцкого супермаркета

В луцком супермаркете в одной из ячеек камер хранения обнаружили пакет, из которого разлилось около 200 грамм ртути.

На место вызвали спасателей, которые собрали опасный жидкий металл.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Ртуть обнаружили вечером в среду, 3 ноября, в одной из ячеек супермаркета АТБ, расположенного на проспекте Возрождения. В камере хранения там обнаружили полиэтиленовый пакет, из которого разлилось около 200 грамм ртути.

Посетителей пришлось эвакуировать. На место прибыли сотрудники отделения радиационно-химической защиты и оперативно-координационный центр ГСЧС в Волынской области. Спасатели собрали ртуть в специальную емкость, провели демеркуризацию объекта. Пострадавших в результате ЧП нет.