 

В Сан-Франциско детей от 5 лет будут пускать в рестораны и на мероприятия только с сертификатом о вакцинации

События Сегодня, 09:5359
В Сан-Франциско детей от 5 лет будут пускать в рестораны и на мероприятия только с сертификатом о вакцинации

В американском Сан-Франциско сертификат о вакцинации начнут требовать не только у взрослых и подростков, но и у детей старше пяти лет.

Документ потребуется для посещения ресторанов, спортивных или развлекательных мероприятий. 

Об этом со ссылкой на представителей здравоохранения города пишет Politico.

Сотрудник службы здравоохранения Сан-Франциско Сьюзан Филип анонсировала, что сертификаты у детей от пяти лет начнут требовать примерно через два месяца, как только власти убедятся в доступности вакцинации для детей этого возраста.

"Мы определенно хотим подождать и убедиться, что у детей есть возможность сделать вакцинацию, так что это произойдет не раньше, чем через восемь недель после того, как вакцина станет доступной для детей", - сказал Филип.

Сейчас местные власти уже требуют подтверждение от вакцинации у взрослых и детей, начиная с 12-летнего возраста.

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