На выборах в горсовет в Нью-Йорке победила эмигрантка из Украины

В Нью-Йорке прошли выборы в городской совет.

На них в депутаты от Республиканской партии на избирательном округе №48 баллотировалась эмигрантка из Украины Инна Верников, которая живет в США с 12 лет. Девушка одержала победу.

Об этом пишет "Голос Америки".

По данным издания, Инна Верников родилась в Черновцах. В Соединенные Штаты она переехала вместе с родителями в 12 лет. Позже стала адвокатом. После восьмилетней адвокатской деятельности Инна решила попробовать себя в местной политике. Теперь же, после выборов, ей придется оставить свою карьеру правозащитника.

Также в издании добавили, девушка - представитель Республиканской партии в США. На прошлых выборах голосовала за бывшего президента США Дональда Трампа.

"Главное - это изменения, которые я смогу внедрить в городе... Я делаю это, потому что люблю эту страну и благодарна за то, что она нам дает. Также как эмигрантку меня волнует то, что, как я вижу, происходит со страной", - рассказала Инна.