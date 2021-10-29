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События Сегодня, 10:0943
Паралич у ребенка, который не был привит от полиомиелита подтвердили медики в Закарпатской области

В Закарпатской области подтвердили паралич у 12-летнего ребенка, у которого не было прививок от полиомиелита. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. 

Паралич у 12-летнего ребенка в Закарпатской области подтвердил Минздрав. Образцы биоматериалов направили в  референс-лабораторию Всемирной организации здравоохранения в Хельсинки. Сейчас проводят эпидрасследование и исследование, чтобы установить причины паралича. Случай выявили при проведении регулярного эпидемиологического наблюдения за случаями острого дряблого паралича. 

"Ребенок не имел прививок от полиомиелита, сейчас он находится под наблюдением врачей. Уровень охвата прививками от полио в регионе остается низким: на 1 октября три дозы вакцины получили лишь 49,6% детей в возрасте до года", - сказано в сообщении.

В Минздраве напомнили, что привики являются единственный способом защититься от полиомиелита (опасного заболевания, которое может вызвать паралич). Согласно Национальному календарю профилактических прививок, детей вакцинируют от полиомиелита в 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 лет и 14 лет.  В государственных поликлиниках прививки делают бесплатно.

"Полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего через грязные руки, инфицированную пищу и воду. Может долго оставаться на игрушках и поверхностях. Заболеть полио может каждое невакцинированное лицо независимо от возраста. Наиболее восприимчивы к вирусу дети до пяти лет", - предупредили в Минздраве.

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Теги: news, новости, Украина, Паралич, полиомиелита, 7dniv, 7dnivinfo  
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