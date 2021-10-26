Как "Муниципальная стража" избила парня в Киеве, хотя никаких прав на это не имела

В Сети уже несколько дней распространяют видео, как два члена "Муниципальной варты Киева" жестоко избивают дубинкой человека в Киеве.

Вчера столичные "стражники" признали, что инцидент имел место. И заявили, что будут так поступать и впредь. Хотя никакого права применять насилие на самом деле они не имеют.

"Страна" разбиралась в очередном скандале вокруг "Мунварты", чей костяк составляют ультраправые и ветераны АТО.

За что члены "Мунварты" избили дубинками человека

Судя по кадрам, инцидент произошел летом в парке Владимирская горка. Безоружного парня пытаются повалить два сотрудника "Муниципальной охраны", которую возглавляет тот же человек, что и "Мунварту".

Парень явно сопротивляется, тогда второй "страж" начинает бить его дубинкой по почкам с криком "Ах ты @баный жид".

"Володя, баллончик, баллон, брызни в него, задувай баллоном", - командует один член "Мунварты" другому. После того, как его повалили, ему прямо в лицо начинают брызгать из газового баллона.

"За что? Я просто поссал! @уки @баные, я просто поссал @ука и все", - кричит избитый и поваленный на асфальт человек.

"Лежать! Лежать!", - встряхивая баллон и пытаясь брызнуть ему в лицо требуют "стражи".

После того как этот ролик несколько дней муссировался в Сети, нашлось подтверждение, что избивали парня действительно сотрудники "Мунварты Киева".

На странице организации в Facebook от 8 июня сохранился пост, в котором говорится, что якобы пьяный мужчина отреагировал кулаками на замечание наряда, поэтому был задержан и передан правоохранителям.

Об избиении дубинкой в "Мунварте" тогда промолчали. И даже наоборот, "дружинники" сделали виноватым в случившемся избитого. Мол нетрезвый мужчина справлял "естественные потребности под дерево на глазах у прохожих", а когда ему сделали замечание, полез в драку.

"Но алкоголь в крови сделал свое дело. Бросился в драку с Муниципалами. Задержали и передали правоохранителям", - говорится в сообщении.

Свой отчет они сопроводили двумя фотографиями.

Никаких доказательств того, что парень первым бросился на людей с дубинками и в форме, "стражники" не привели. Как и доказательств опьянения. Также ничего не известно о том, чтобы против парня открывали дело за нападение.

Да и слабо верится, что молодой человек будет голыми руками атаковать наряд "стражников".

После появления резонансного видео в "Мунварте" решили отреагировать на него. Сегодня там опубликовали пост-ответ. В нем избитого парня назвали "животным" и пообещали и впредь "жестко реагировать".

"В последние дни сетью распространяется древнее обрезанное видео, где муниципалы вроде бы зверски пытают маленького мальчика в трусиках за то, что он "просто поссал".

Хотим успокоить любителей животных. Оно живо и здорово (в отличие от муниципала, получившего травмы за то, что не позволил сцыкуну вести себя, как животное на людях).

Вместо этого сознательную часть населения нашего города мы хотим заверить, что и дальше будем жестко реагировать на тех, кто будет пытаться совершить насилие в отношении вас, а тем более в отношении наших сотрудников, которые помешали правонарушению".

Судя по дате на скриншоте с видео, члены "Мунварты" избивали парня 1 июня, в День защиты детей. Показательное фото с нарушителем довольные собой киевские охранники символично сделали напротив детской площадки, приковав человека наручниками.

Обращает на себя внимание дата - инцидент был 1 июня, а рассказали о нем в "Страже" только через неделю, 8 июня. То есть все с "нападением на Муниципальную стражу" может быть не столь однозначно.

Фото ниже прикрепили, по всей видимости, в доказательство того, что сами серьезно пострадали от рук местного хулигана. Хотя, конечно, небольшое покраснение на лице человека в амуниции нельзя сопоставить с побоями, нанесенными по почкам дубинкой обычному парню.

Может ли "Муниципальная стража" применять силу?

Муниципальная стража Киева - это созданное при столичной мэрии формирование для охраны общественного порядка в столице. В нем работают в основном ветераны АТО и главным образом - ультраправые.

Многие - из радикальной организации С14, как, например, глава Голосеевской "варты" Сергей Бондарь. Он и его люди известны тем, что кошмарят ромов на улицах Киева.

Постоянные высказывания против "неправильных" нацменьшинств - давно визитная карточка "стражи". А в 2018 году, после того как один из "вартовых" Сергей Мазур принимал участие в сожжении цыганского табора на Лысой горе в Киеве, в полиции назвали отдельных членов организации расистами.

Фактически же, "Мунварта Киева" - это персональная гвардия мэра Кличко. В связи с чем обыски, которые летом обрушились на мэрию в рамках борьбы Банковой против градоначальника, зацепили и "стражников". СБУ нашла у них на базе стрелковое оружие и даже гранатомет.

Но если посмотреть на это с юридической точки зрения, то полномочия "стражи" крайне ограничены и никакой силовой составляющей практически не имеют.

К примеру, на сайте Дарницкой райадминистрации Киева приводится список полномочий "вартовых". Среди них указано, что самостоятельно они могут:

оказывать неотложную помощь потерпевшим

вести профилактику пьянства и наркомании

составлять протоколы об административных правонарушениях

Все остальное "стражники" могут делать только совместно с полицией, пограничниками или представителями местной власти. Регулируется их деятельность законом "Об участии граждан в охране общественного порядка и государственной границы".

Что же до применения силы "Муниципальной стражей" - то это полностью незаконно, о чем еще летом заявлял глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Право на применение силы имеет исключительно Национальная полиция", - говорил Клименко.

Проще говоря, то, что показано на видео, - полный беспредел и превышение полномочий "Муниципальной стражей". И, судя по всему, по этническому признаку. Однако пока полиция не торопится заводить по этому поводу уголовное дело.

Единственное исключение - если это была самооборона. Но пока данные о том, что парень атаковал их первым, - это слова самой "Муниципальной стражи", которые не подтверждаются какими-либо доказательствами.