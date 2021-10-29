Приватбанк заявил, что на 3 с половиной часа отключит все банкоматы и Приват24. Когда это произойдет?

В ночь с субботы на воскресенье, 7 ноября, "Приватбанк" проведет обновление процессинга.

В период с 01:00 до 04:30 будут приостановлены проведение транзакций по карточкам, работа "Приват24" для физических лиц и "Приват24" для бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Обновление программного обеспечения проведут накануне повышения покупательской активности - перед Черной пятницей и рождественскими распродажами. Технологические работы пройдут в ночь с 6 на 7 ноября.

"В период обновления процессингового центра, 7 ноября с 01:00 до 04:30 часов утра, банк кратковременно приостановит проведение транзакций по карточкам, работу "Приват24" для физических лиц и "Приват24" для бизнеса. В ходе технологической паузы пройдут и регламентные работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка", - сказано в сообщении.

В "Приватбанке" просят обратить внимание возможные неудобства и перенести безналичные покупки на несколько часов.