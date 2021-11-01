В Черное море зашел флагманский корабль США

В четверг, 4 ноября, флагман американского шестого флота штабной корабль USS Mount Whitney вошел в Чёрное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса.

Об этом пишет "Думская".

Корабль присоединится к группе американских кораблей. Группа состоит из ракетного эсминца USS Porter (DDG78), вошедшего в черноморские воды 30 октября, и судна снабжения USNS John Lenthall (T-AO-189), прибывшего в регион вечером накануне.

В свою очередь, Черноморский флот Российской Федерации уже сообщил, что приступает к слежению за передвижениями американского флагмана.

Напомним, командование шестого флота еще 29 октября сообщило, что флагман шестого флота будет "работать с союзниками и партнерами в регионе", но с 1 по 4 ноября корабль пребывал на остановке в Стамбуле.

Справка. Mount Whitney - это корабль управления, командный и информационный центр.