Ткаченко обратился к СБУ из-за включения в черный лист актера Томусяка

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обратился в Службу безопасности Украины с просьбой проверить, каким образом украинский актер Валентин Томусяк попал в список лиц, угрожающих национальной безопасности.

Об этом Ткаченко написал в своем Телеграм-канале.

"Вчера обратился в СБУ с просьбой проверить, как украинский актер Валентин Томусяк попал в список людей, угрожающих Национальной безопасности Украины. То, что такое произошло, доказывает, что система нуждается в доработке",- говорится в сообщении.

Он также добавил, что сегодня Министерство культуры и информационной политики достигло договоренности с СБУ о сотрудничестве по верификации списков деятелей культуры, если речь идет о художественных проектах или произведениях.