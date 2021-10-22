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События Сегодня, 14:3135
Ткаченко обратился к СБУ из-за включения в черный лист актера Томусяка

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обратился в Службу безопасности Украины с просьбой проверить, каким образом украинский актер Валентин Томусяк попал в список лиц, угрожающих национальной безопасности.

Об этом Ткаченко написал в своем Телеграм-канале.

"Вчера обратился в СБУ с просьбой проверить, как украинский актер Валентин Томусяк попал в список людей, угрожающих Национальной безопасности Украины. То, что такое произошло, доказывает, что система нуждается в доработке",- говорится в сообщении.

Он также добавил, что сегодня Министерство культуры и информационной политики достигло договоренности с СБУ о сотрудничестве по верификации списков деятелей культуры, если речь идет о художественных проектах или произведениях. 

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