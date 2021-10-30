На Землю обрушилась одна из мощнейших за последние годы магнитная буря, которая продлится три дня

В четверг, 4 ноября, на Земле началась мощнейшая за последние годы магнитная буря.

По прогнозам ее длительность составит до трех суток.

Об этом сообщает пресс-служба Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца РАН.

Ученые оценивают мощность магнитной бури в три балла по пятибалльной шкале. До этого, за последние четыре года, на Земле зарегистрировано лишь четыре бури такого же уровня: 12 мая 2021 года, 14 мая 2019 года, 26 августа 2018 года и 28 сентября 2017 года.

"Земли достиг крупный солнечный выброс, то есть массы солнечного вещества, выброшенные из атмосферы Солнца мощным взрывом (вспышкой). В настоящее время нет сомнений, что речь идет о вспышке уровня М1.7 (класс М означает сильные вспышки, предшествующие максимальному классу X), произошедшей 2 дня назад", - сообщили в лаборатории.

Кроме того, сейчас на планете фиксируют одни из крупнейших в этом году полярных сияний. Около 12 часов ночи зона сияний накрыла почти весь скандинавский полуостров.

Отметим, что магнитная буря опасна для страдающих заболеваниями сосудов или сердца (гипертоники или гипотоники). Они могут ощущать учащенное сердцебиение, перепады давления, головную боль или мучиться от бессонницы.

Также магнитные бури снижают концентрацию внимания и работоспособности, вызывают раздражительность, усталость, физическое или эмоциональное истощение. Может усилиться депрессия.