 

Зачем Креминь хочет переименовать еще десятки городов Украины

События Сегодня, 15:030
Зачем Креминь хочет переименовать еще десятки городов Украины

В Украине может начаться очередная волна переименований населенных пунктов. 

Если при Порошенко названия меняли в рамках декоммунизации, то при Зеленском обозначили новую цель - дерусификация. 

Вчера уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь заявил, что нужно перевести на украинский язык названия городов, которые исторически носили русские названия. И он уже начал рассылать чиновникам соответствующие предложения. 

Что это значит и какие будет иметь последствия - разбиралась "Страна".  

Чего хочет Креминь

Вчера мовный омбудсмен выступил в эфире "Украинского радио" и напомнил об очередной норме закона о тотальной украинизации, о которой многие успели подзабыть.

Тарас Креминь рассказал, что направил чиновникам несколько десятков обращений о географических названиях, которые сегодня даже на украинском языке употребляются в русскоязычном их варианте. 

"Ко мне поступают многочисленные обращения и сообщения от граждан, которые жалуются на то, что названия ряда населенных пунктов носят русскоязычный характер и не соответствуют правилам и нормам украинского правописания. Это такие населенные пункты, как Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надеждевка, Переводчиково, Луч, Первомайское, Первомайск и многие другие", - заявил Креминь.

В связи с этим он призвал принять "меры по приведению географических названий в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями статьи 41 Закона". 

Итак, по логике языкового омбудсмена, имена собственные, присвоенные городам, например, при советской власти, нужно тотально перевести на украинский язык. То есть не адаптировать, как звучит сейчас - например "Первомайськ", - а сделать "Першотравневськ" (или вообще декоммунизировать и вернуть старое название "Богополь").

Ну и соответственно далее - "Північнодонецьк", "Гарбузинка", "Південноукраїнськ", "Південне", "Спокій", "Надієвка", "Перекладчиково", "Промінь" и тому подобное. 

Понятно, что это не просто перевод, а полное изменение названия города, в том числе и на русском языке. Потому что оно начинает звучать совершенно не так, как раньше. То есть если данную рекомендацию исполнить, то названия десятков населенных пунктов кардинально поменяются без какого-либо обсуждения с их жителями. 

О чем статья 41 закона об украинизации?

Тарас Креминь утверждает, что такое требование - переводить названия городов - содержится в 41-й статье закона об украинизации. Однако формулировки там немного другие.   

В указанной статье закона говорится, что географические названия пишутся на государственном языке. Далее следует уточнение, что на других языках они употребляются "при помощи букв соответствующего алфавита в соответствии со звучанием на государственном языке". 

Но чтобы переводить на украинский составные части географического названия - такой прямой нормы в статье нет. В ее тексте говорится, что топонимы "исполняются", "подаются" или "передаются". Но не переводятся на украинский (такого слова в тексте закона, повторимся, нет).

Иными словами, требование Креминя переименовать "Южне" в "Південне" (в русском языке - "Пивденэ") или "Северодонецк" в "Пивничнодонецьк" напрямую законом не предусмотрено. 

Тем не менее понятно, что мовный омбудсмен будет настаивать на своей трактовке 41-й статьи - что топонимы надо не адаптировать под украинский язык, а именно переводить. Однако несложно догадаться, какие возмущения это вызовет в самих городах. Поэтому пока дальше хайпа на этой теме история, скорее всего, не сдвинется. 

Но из этой же статьи закона следует еще одно, куда более скандальное требование - даже на русском языке называть города в украинском произношении. То есть "Кыйив", "Днипро", "Харькив" и так далее. 

Причем такие нормы прописаны не только для официальных документов, но и для СМИ, энциклопедий, справочников и карт. То есть для частного сектора. И в теории за это мовный омбудсмен сможет выставлять претензии и даже выписывать штрафы.

Но есть большие сомнения, что, к примеру, тот же Google это безумное требование выполнит и сделает свой картографический сервис нечитабельным для миллионов русскоязычных пользователей.

Также вряд ли эту норму начнут исполнять даже те русскоязычные СМИ Украины, которые в целом поддерживают украинизацию. По той причине, что читателям будет дико видеть на русских версиях их сайтов слова "Кыйив" или "Мыколайив". 

"Издевательство над украинцами". Реакция соцсетей

Украинцы обсуждают идею Креминя в соцсетях.

Депутат Макс Бужанский проводит параллели с политикой времен Порошенко и напоминает, что за Зеленского голосовали, чтобы эту политику прекратить.

"Понимаете, когда в прошлом созыве парламента переименовывали какие то города, в этом была извращенная, но логика.

Петр Алексеевич щедро дарил своему избирателю чувство доминирования, чувство превосходства, вот смотрите, щелк пальцами, и все те, которые не за нас, будут мучаться в бессильной злобе, но ничего не смогут сделать.

И они мучались.

Не от новых названий, от унижения тем, что их мнения даже не спросили, переименовав их города, словно купленного на рынке щенка собаки.

А потом сделали.

Сделали Петра Алексеевича, вместе со всем его коллективом, сделали для того, чтобы никто больше не смел с ними себя так вести.

Сделали, и...? И из ниоткуда возник никто, никем из граждан не выбранный Кремень, человек, выигравший какой-то там конкурс куда-то там.

И принявшийся уже выискивать и изобретать, что ж ещё можно переименовать, потому что всё, что можно было, переименовали до него.

И никто, ни один человек из власти, и прежде всего его непосредственный куратор, министр культуры Ткаченко, никогда не одернули его.

Не сказали, что это никакая не защита украинского языка, а издевательство над украинскими гражданами.

Поверьте, на Креминя не ляжет ничего, к нему вопросов нет и быть не может. Все вопросы к власти, у которой нет вопросов к Креминю.

Мы голосовали на выборах, для того, чтобы такого больше никогда не было. И я не думаю, что хоть кто-то из голосовавших об этом забыл".

"Помнится, в своё время ещё при Ющенко нам часто говорили, что "языковой вопрос придумывают для отвлечения граждан от реальных проблем" и что "лучше займитесь экономикой, инфраструктурой, коррупцией и другими важными вещами".

Теперь эти ребята пришли к власти и первым делом занялись такими насущными проблемами, как переименование всего и вся. Экономика в жопе, инфраструктура в жопе, коррупция цветёт, но зато улицу Белинского и проспект Маршала Жукова переименовали. Теперь вот Южный на очереди.

В Украине действительно нет языковой проблемы (сходите на Привоз, легко в этом убедитесь: все общаются на том, на каком им удобно, и никто не трахает никому мозги). Но в Украине есть проблема с дебилами, получающими солидные деньги за имитацию бурной деятельности в языковой сфере", - пишет одесский журналист Юрий Ткачев.

Журналист Макс Назаров, который родом из Первомайска, усомнился в том, что жители хотят переименования. 

"Мой родной Первомайск, а ещё сосед Южноукраинск и Южный просят переименования, потому что жителям название не нравится?

Рожа мне твоя не нравится, больно ты на немца из 30-х похож". 

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Теги: news, Новости, Украина, Креминь, 7dniv, 7dnivinfo  
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