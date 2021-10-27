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События Сегодня, 16:4675
На следующей неделе Украину могут исключить из перечня "зеленых" стран для въезда в Евросоюз

Журналист Рихард Йозвак снова пророчит, что Украину исключат из "зеленого списка" стран, откуда можно без карантина въезжать в Евросоюз.

По его словам, такое решение будет принято уже завтра, а непосредственно из списка исключат со следующей недели.

"Завтра послы ЕС вероятнее всего исключат Украину из списка стран, безопасных для путешествий по ситуации с коронавирусом. Исключение из списка ожидается на следующей неделе", - написал Йозвяк в своем Twitter.

Напомним, впрочем, что он уже предрекал исключение Украины из зеленого списка в конце октября, но этого так и не произошло.

Хотя, объективно говоря, из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом в нашей стране такое исключение, увы, вполне вероятно.

Напомним, сейчас в "зеленом списке" 20 стран:

  • Аргентина
  • Австралия
  • Бахрейн
  • Канада
  • Чили
  • Колумбия
  • Иордания
  • Кувейт
  • Намибия
  • Новая Зеландия
  • Перу
  • Катар
  • Руанда
  • Саудовская Аравия
  • Сингапур
  • Южная Корея
  • Украина
  • Объединенные Арабские Эмираты
  • Уругвай
  • Китай, при условии подтверждения взаимности.

Решение об исключении Украины из списка автоматически не будет означать изменения правил пересечения границы. 

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