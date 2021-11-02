Письмо омбудсмену Денисовой написал Саакашвили

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова получила письмо от экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, в котором он сообщает, о критическом состоянии своего здоровья и недавних неудовлетворительных результатах анализов.

Об этом уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщает в своем Facebook.

"Сегодня получила письмо от гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаила Саакашвили. На 35-й день голодовки Михаил сообщает о критическом состоянии своего здоровья, неудовлетворительных результатах анализов, сделанных накануне", - написала Денисова.