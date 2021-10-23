Иск главреда "Страны" Игоря Гужвы о незаконности санкций СНБО к рассмотрению принял Верховный суд

Верховный суд Украины принял к рассмотрению иск главного редактора издания "Страна" Игоря Гужвы к президенту страны Владимиру Зеленскому о признании незаконным указа о введении санкций СНБО.

Первое заседание состоится в понедельник, 29 ноября.

Об этом сам Игорь Гужва сообщил в соцсетях в четверг, 4 ноября.

"Санкции СНБО против меня и других граждан Украины, который сейчас накладываются по приказу Зеленского, являются и незаконными, и преступными. И мы докажем это в суде. И все виновные в подготовке этих преступных Указов, уверен, будут привлечены к ответственности. Работаем и дальше в этом направлении!" - написал главред "Страны".