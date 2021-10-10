Усиление региональной группировки войск Беларуси и России анонсировал Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что Москва и Минск усилят региональную группировку войск Союзного государства.

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на слова Александра Лукашенко в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства в четверг, 4 ноября.

Президент Беларуси рассказал, что, "как показали последние события, региональная группировка войск союза является надежным щитом безопасности не только для России и Беларуси, но и для всего постсоветского пространства".

Александр Лукашенко добавил, что он и его российский коллега Владимир Путин не скрывают намерений усиливать эту группировку в будущем.