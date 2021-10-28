Возобновить сотрудничество с Пентагоном собирается Google

Американская корпорация Google намерена возобновить работу с Министерством обороны над его военной программой. Компания предоставит Пентагону свои технологии.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на свои источники.

В 2018 году Google отказалась от работы над проектом Пентагона после того, как сотрудники корпорации выступили против него. Сейчас же компания хочет возобновить сотрудничество с Минобороны США и разрабатывает для ведомства новое предложение.

В частности, Google может поучаствовать в военном проекте приобретения корпоративного облака с несколькими поставщиками Joint Warfighter Cloud Capability. Взаимодействие Google и Пентагона также будет направлено на модернизацию технологий и развитие использования искусственного интеллекта в военной сфере. Возможный контракт заменит проект создания облачной инфраструктуры хранения данных JEDI, от которого Пентагон отказался и из-за которого судились компании Microsoft и Amazon.

В письменном заявлении Google сказано, что корпорация привержена обслуживанию своих клиентов из государственного сектора, включая Минобороны США.

В 2018 году Google уличили в разработке искусственного интеллекта для армии США. Предполагалось, что компания создаст технологию под названием Maven, предназначенную для автоматического распознания транспортных средств и других объектов в кадре по 38 параметрам. Однако летом того года в компании запретили разработки в сфере ИИ в военных целях.