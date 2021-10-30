В Киеве люди часами стоят в очереди для прививки от коронавируса

В Киеве возле Международного выставочного центра, в котором находится пункт вакцинации, желающим получить прививку от коронавируса приходится ждать своей очереди по три часа.

Даже если люди записывались на вакцинацию в электронном виде на конкретное время. Из-за этого возле МВЦ образовалась огромная толкучка.

Об этом "Стране" сообщили люди, которые стоят в очереди возле МВЦ.

"Здесь на вакцинацию записываются в электронном формате. На наших глазах тот, кто был записан на 13:15, зашел в кабинет прививаться только около 17:00", - объясняют возмущенные горожане.

Как объясняют сотрудники МВЦ, вчера на всех желающих не хватило вакцин, поэтому часть людей перенесли на сегодня. Плюс ко всему, сегодня работает в два раза меньше бригад медиков.

При этом непонятно, что делать тем, кто записан на вакцинацию в МВЦ на позднее время. Так, учитывая задержки почти в 3 часа, некоторых киевлян могут просто не успеть вакцинировать.

"Мы просто стоим на улице и ждем, пока произойдет чудо", - сообщили "Стране" киевляне.