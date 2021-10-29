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События Вчера, 22:5851
Пятиметровый стальной забор на границе с Беларусью решила построить Польша

Польша до середины 2021 года построит пятиметровый забор протяженностью 127 км на отрезке границы с Беларусью.

Об этом сообщает в Twitter министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский в четверг, 4 ноября.

По словам министра, забор будет построен вдоль границы с Беларусью на отрезке около 180 км в Подлясском воеводстве страны. На отрезке границы с Беларусью в Люблинском воеводстве естественной изгородью является река Буг. В то же время там также будут смонтированы средства контроля за линией границы.

Министр рассказал, что стальной забор будет иметь высоту 5,5 метров, наверху которого будет колючая проволока. По словам министра, это будет не только простое инженерное заграждение, но и оснащенная современными электронными средствами инфраструктура с системой мониторинга и фиксации движения. Помимо технической защиты, в штате Пограничной службы Польши на восточной границе страны появятся еще дополнительные 750 пограничников.

Глава МВД Польши сообщил, что кроме линии границы с Беларусью, Польша также изучает возможности "профессионального обустройства всей восточной границы Польши", в том числе с Калинградской областью РФ, и с Украиной.

“Будет ли иметь это форму инженерного заграждения? Это решение будет зависеть от развития ситуации на этих границах”, – уточнил Каминьский.

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