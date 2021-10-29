Распродажа "Укрэнерго" обвалила курс доллара. Что дальше будет с валютным курсом

В четверг, 4 ноября, курс доллара на межбанке упал на 9 копеек, и остановился к вечеру в рамках 26,15-26,17 грн/$. В кассах ценники тоже меняли. На продаже коридор расширили на 10 копеек, а на выкупе у людей валюта подешевела на 5 копеек. К вечеру сложились такие диапазоны:

26,25-26,50 грн/$ - на продаже;

26,10-26,20 грн/$ - на покупке.

Люди дрогнули, и по мере снижения курса доллара, стали активнее его сдавать. Спрос на валюту со стороны населения был минимальный, покупатели ждут дальнейшего снижения котировок. На оптовом наличном рынке курс доллара потерял более 10 копеек, и к вечеру оказался в рамках 26,20-26,28 грн/$.

Атака "Укрэнерго" на курс

На межбанке сегодня был самый активный день в 2021 году. Настоящий бум. Объем сделок на Bloomberg подскочил с $127 млн до $371 млн - это годовой максимум. Даже больше максимальных уровней августа ($315 млн), когда крупные валютные распродажи устраивал "Укравтодор" разместивший еврооблигации на $700 млн.

Сегодня главным действующим лицом межбанка стала другая госкомпания - "Укрэнерго". Она разместила на Лондонской фондовой бирже своих еврооблигаций на $825 млн под 6,875% (ко-менеджером выступил Укрэксимбанк вместе с BNP Paribas, Deutsche Bank та Goldman Sachs), и сегодня начал их активную распродажу на нашем валютном рынке.

В проспекте эмиссии указано, что средства будут направлены на финансирование энергетических проектов и погашение задолженности перед госпредприятием "Гарантированный покупатель". Это долги по "зеленой" энергетике, которые власти обещали погасить в полном объеме - на 22,8 млрд грн. Причем, все обещали сделать в максимально короткие сроки.

Может потому никто не выжидал, и как только доллар за еврооблигации поступил на счета "Укрэнерго", его сразу начали выбрасывать на межбанковский рынок. Казначеи рассказали "Стране", что эту валюту сегодня распродавали два госбанка - Укрэксимбанк и Ощадбанк.

Конечно, все $825 млн он не продали. Наш валютный рынок слишком мал для этого. Вчера, например, весь суточный объем продажи на Bloomberg составил скромные $127 млн. До этого были объемы и повыше, но все равно несопоставимые с суммой размещения "Укрэнерго":

сегодня, 4 ноября - $371 млн;

3 ноября - $127 млн;

2 ноября - $164 млн;

1 ноября - $136 млн;

29 октября - $175 млн;

28 октября - $168 млн;

27 октября - $247 млн;

26 октября - $153 млн.

Банкиры считают, что за первый день распродажи "Укрэнерго" продал не более $180 млн из $825 млн. Причем, львиную долю энергетического доллара выкупил регулятор.

Финальный отчет должен быть завтра вечером. Пока есть только оценки казначеев по объемам сегодняшней скупки доллара Нацбанком: по одним подсчетам, он выкупил $150 млн, а по другим - все $170 млн.

Как Нацбанк держал курс доллара

Если бы не НБУ, котировки межбанка точно бы пробили уровень 26,0 грн/$, и быстро оказались на 25,50 грн/$. Однако Национальный банк четыре раза вышел на торги и сдержал укрепление гривны. Первый выход произошел на старте, до появления крупных распродаж: тогда регулятор выкупил привычные $5 млн по 26,23 грн/$. А после появился на крупной валютной распродаже Укрэксимбанка/Ощадбанка, меняя цену выкупа:

26,1850 грн/$;

26,1750 грн/$;

26,1700 грн/$.

Последний ценник стоял до самого вечера (до 16:30) и на нем заключили больше всего сделок.

"Рынок был тонкий, пока не появился слон, который провалил котировки. Отчет о размещении еврооблигаций "Укрэнерго" все увидели. Но была надежда, что большой объем валюты не решаться сливать на узкий рынок, но они все-таки это сделали. Для многих первая крупная распродажа доллара сегодня оказалась неожиданностью. Курс, конечно, сильно не обрушили, удержали. Но мы получили "Укравтодор" №2 на межбанке", - прокомментировал "Стране" ситуацию руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Открывался межбанк снижением курса доллара на 1,5 копейки - первая сделка на 1,6 млн произошла по 26,2450 грн/$. После нее первые $5 млн выкупил Нацбанк по 26,23 грн/$, и пошли увеличиваться объемы валютных продаж: сначала до $22 млн, затем на $49 млн, а к 11 часам рынок вышел на $73 млн. "Снежный ком" валютной распродажи рос и котировки скатились на 26,1955 грн/$.

После чего Нацбанк появился на рынке во второй раз и стал на защиту доллара, скупая его по 26,1850 грн/$. Приобрел $50 млн. Что не остановило удешевление "американца". За час курс ненадолго ушел на 26,180 грн/$, а затем и на 26,1750 грн/$, где валютных продавцов снова встречал НБУ и приобрел $50 млн. Это сдерживало укрепление гривны до 15 часов. Когда регулятор опустил свой курс выкупа до 26,17 грн/$ и ниже уже не уходил. Удерживал эту позицию.

Почти все вечерние сделки прошли по 26,17 грн/$. Кроме одной в 17 часов, когда кто-то из банков экстренно сбросил $0,5 млн по 26,15 грн/$. Казначеи считают, что так "забросили удочку" на дальнейшее удешевление доллара завтра. Тем не менее итоговый коридор межбанка на Bloomberg поставили на уровне 26,15-26,17 грн/$.

Главными валютными продавцами дня назвали, конечно же, "Укрэксимбанк" и "Ощадбанк". Но, говорят, что к ним активно присоединялись "Райффайзен Банк Аваль" и "Креди Агриколь Банк", которые активизировали валютные распродажи агропроизводителей.

На покупке кроме Нацбанка, заметили также иностранцев, в том числе "Ситибанк", которые обслуживают иностранных держателей ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма), и во время укрепления гривны помогают им выводить капиталы из Украины.

"Жалуются в СБУ и Офис Президента"

Распродажа "Укрэнерго" и покупки Нацбанка - главная тема сегодняшнего дня. Казначеи старались предугадать действия обеих сторон, и вовремя провести сделки своих клиентов.

"Агрохолдинги переполошились первыми, поскольку к ним сейчас продолжает заходить валютная выручка, и они сильно теряют на таком укреплении. Позже к ним присоединились металлурги. Когда стало ясно, что распродажу устраивает "Укрэнерго" и у него на счете $825 млн, все сильно переполошились. Таким объемом можно сильно обвалить курс. Это сигнал для всех - срочно продавать доллар сейчас, иначе потом придется отдавать его дешевле", - объяснил "Стране" директор казначейства крупного банка.

По разным оценкам, на продажу $825 млн на нашем межбанке может уйти неделя или больше. Все зависит от того, будут ли финансовые директора "Укрэнерго" и обслуживающие их госбанки договариваться с Нацбанком о прямом выкупе.

Действия НБУ целый день активно обсуждали казначеями. Многие критиковали регулятора за то, что он не воспользовался возможностью целевого выкупа. У Нацбанка есть такая опция, он может по оговоренному курсу выкупить доллар себе в золотовалютные резервы в обход межбанка напрямую, и не выпускать его на рынок. Многие недоумевали - почему НБУ именно таки и не поступил. Тогда бы доллар так сильно не дешевел.

Банкиры увидели здесь политический фактор.

"Уверен, что в Нацбанке просто боятся. Боятся и всё: и валютный зампред НБУ Юрий Гелетий, и председатель Кирилл Шевченко. Чтобы потом не было обвинений и расследований, что целевая продажа произошла по какому-то не тому курсу, или что мог быть сговор. Когда гривна начала активно укрепляться с уровня 26,4 грн/$ и ниже, экспортеры стали активно жаловаться на Нацбанк. Пишут тонны жалоб в СБУ и Офис Президент, что везде заговор, и что они на нем теряют деньги. Это еще больше ухудшает отношения Шевченко с Президентом Владимиром Зеленским. Потому регулятору проще выгнать всю валюту на межбанк, а там уже на бирже пускай курс устанавливается. А он будет выполнять свою сдерживающую функцию, но все цифры будут на публике", - отметил в разговоре со "Страной" заместитель председатель правления одного из банков.

При этом источники "Страны" в Нацбанке сообщили, что "Укрэнерго" и обслуживающие его госбанки сегодня не обращались в НБУ и не координировали свою распродажу с ним.

"В Национальном банке знали, что "Укрэнерго" сегодня начнет продавать свой доллар. Но не знали, сколько именно выбросит, и заявку на прямую продажу от госбанков не получали", - уточнил источник "Страны".

Что дальше будет с курсом доллара

Можно не сомневаться, что завтра валютные распродажи на межбанке продолжатся. Даже, если "Укрэнерго" сделает паузу и немного выждет, то доллар сбросит остальной бизнес. Все знают размер валютного запаса госпредприятия, который может оказаться на рынке в любой момент, и для экспортеров это "бомба замедленного действия".

Казначеи крупных компаний понимают, что, либо они продадут свой доллар сейчас подороже, либо сделают это вместе/после "Укрэнерго" и уже дешевле. Потому ждать не будут. Будут продавать валюту.

Тем более, что через неделю начнется бюджетный период: экспортеры будут продавать доллар под уплату налогов. Там крайний срок - 19 ноября. Причем это квартальные налоги, и суммы будут большие, потому и валюты продадут много.

"Когда точно закончиться этот загон курса - трудно сказать. Поэтому период удержания доллара может затянуться, и к этому надо быть готовым", - отметил Андрей Шевчишин.

Если "Укрэнерго" завтра, 5 ноября, продолжит открытую валютную распродажу (без прямой сдачи доллара в резервы Нацбанка в обход рынка), к которой будут присоединяться остальные экспортеры, то межбанк может выйти на уровень 26,0 грн/$. А может и пробить его. Все будет зависеть в НБУ.

"Может Нацбанку еще помогут иностранцы, которые будут пользоваться шансом и подкупать доллар под вывод капиталов из ОВГЗ. Они покидают развивающиеся рынки на фоне решений американского Федрезерва", - допустил казначей одного из банков.

Евро рухнул из-за ФРС

Если в Украине доллар дешевел, то на мировом рынке он поднимался. А вот курс евро снижался: с $1,1582/€ до $1,1545/€ после биржевой торговли в рамках $1528-1617/€.

Против евро сегодня работало все. И европейские новости, и сообщения из-за океана.

Был опубликован отчет о снижении композитного индекса деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны с 56,2 пункта до 54,2 пункта. Хотя прогноз был немного оптимистичнее - 54,3 пункта.

А самое главное - Федеральная резервная система США по итогам своего совещания, как и ожидалось, сохранила свои ставки на уровне 0-0,25% годовых, и заявила о сокращении эмиссии доллара. Пока на $15 млрд в месяц: в ноябре до $105 млрд, а в декабре - до $90 млрд. Однако председатель ФРС Джером Пауэлл решил не сильно окрылять рынки (большое подорожание доллара может ухудшить позиции американских экспортеров), и сразу оговорился, что о повышении ставок речи не пока не идет. Именно этого трейдеры ждут в первую очередь. Чем выше будут ставки - тем больше они заработают на вложениях в доллар.

Потому в ответ на эти новости доллар подорожал, но не очень сильно. А европейская валюта сдавали свои позиции.

В Украине средние наличные курсы евро снизились на 10 копеек на продаже и на 5 копеек на покупке: