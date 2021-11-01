Причину остановки поставок угля Украине назвали в Казахстане

В Казахстане заявили, что остановка поставок угля в Украину через РФ связана с загруженностью инфраструктуры с российской стороны.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщает "Интерфакс-Казахстан" в пятницу, 5 ноября.

В министерстве заявили, что о полной блокировке поставки угля в Украину речь не идет.

Напомним, накануне глава энергетического комитета Рады Андрей Герус заявил, что Россия остановила транзит угля из Казахстана в Украину. По его словам, заблокированы все поставки в ноябре, поскольку РЖД не дает добро на транзит вагонов.

А ранее стало известно, что Россия запретила импорт в Украину своего угля и объяснила это решение растущим внутренним спросом в осенне-зимний период. После этого, как сообщалось, цена электроэнергии в Украине повысилась на 25%. При этом в Минэнерго заявили, что угля в нашей стране почти не осталось.