В США протестировали универсальный снаряд для танка Abrams

Новый снаряд призван заменить сразу 4 других, используемых в армии США. Он способен поражать, бронетехнику, укрепления и армированные стены.

Два экипажа из роты Crazy Horce армии США провели испытания первых многоцелевых, программируемых снарядов АМР XM1147 для танков Abrams. Об этом сообщает Army Recognition.

Сообщается, что разработка снаряда ведется уже более 15 лет, поэтому для танковых экипажей это был действительно исторический момент. Он окажет влияние на всю армию и подразделение бронетехники в частности. В ходе тестов было совершено 86 выстрелов.

Одним снарядом ХМ-1147 планируется заменить сразу 4 типа снарядов:

противотанковый снаряд M830A1 (MPAT)

фугасный противотанковый снаряд M830 (HEAT)

контейнерный снаряд M1028 (CAN)

снаряд M908 для уничтожения препятствий

Это можно сделать благодаря программируемости нового снаряда. Помимо четырех видов поражения, снаряд может поражать армированные стены на дистанции до 2 км. Для танковых экипажей подобная универсальность дает два ресурса — время и пространство для маневра.

"Этот снаряд значительно упростил тактическое планирование в оперативной среде. Термин, который мы используем, это "Боевой перенос", то есть, какой у нас патрон заряжен, когда мы вступаем в бой. Обычно это решается тем, что мы ожидаем от врага, если мы ожидаем танков, мы идем в бой с SABOT, нашим танко-поражающим снарядом" AMP позволяет нам переносить этот снаряд в бою, не опасаясь за то, с каким противником мы можем столкнуться", — рассказал штаб-сержант Николас Смирман.