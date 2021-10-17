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События Сегодня, 17:3460
В Тернополе медики спасают женщину, которая три недели жила с трупами матери и сестры. Они умерли от голода

Появились подробности шокирующей истории в Тернополе, когда женщина около трех недель жила в квартире с трупами умерших матери и сестры.

По предварительным данным, их смерть наступила от голода, более конкретно причины определить сложно из-за состояния тел. Трагедия произошла в квартире дома на улице Братьев Бойчуков. Заподозрившие неладное соседи вызвали полицию.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Прибывшие на место правоохранители открыли дверь квартиры и обнаружили за ней двух умерших женщин и рдну в тяжелом состоянии. 55-летнюю Любовь Е. экстренно доставили в больницу. Она была без сознания. По словам медиков, женщина длительно голодала и весит всего 30 килограммов. Ее артериальное давление было очень низким – 60 на 40. После нескольких дней в больнице Любовь пришла в себя, но пока не может самостоятельно есть, поэтому ее кормят ее через зонд и поддерживают препаратами внутривенно.

"Состояние ее остается тяжелым, идет борьба за ее жизнь. Она крайне тяжелая, но с незначительным улучшением. Она стала в сознании, называет свое имя, артериальное давление поднялось до 100 на 60", - рассказал заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии тернопольской больницы. скорой помощи Петр Комар.

Полицейским пока не удалось ее допросить и узнать подробности случившегося.

Как рассказывают соседи, еще месяц назад они видели, как 55-летняя Любовь Е. выходила из дома за продуктами и на почту, оплачивать коммунальные услуги. В начале 2020 года она работала медсестрой в одной из городских больниц. После начала пандемии она решила уволиться из медучреждения и ухаживать за старенькой матерью и сестрой с инвалидностью. Судя по всему, семья из трех женщин жила только на пенсию 78-летней Стефании Е. и на пенсию по инвалидности 50-летней Людмилы, которых и обнаружили в доме мертвыми.

В полиции считают, что у выжившей женщины есть явные психологические нарушения. Она только говорит как ее зовут и называет имена своей матери и сестры.

По факту смерти Напомним, из-за смерти женщин в полиции открыли уголовное производство по статье 115 (естественная смерть).

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