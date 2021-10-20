Из истории с портретом Путина выкрутился депутат Львовского горсовета

Депутат Львовского городского совета от партии Петра Порошенко "Евросолидарность" Юрий Грынив ушел из-под удара после того, как его застали за рисованием портрета Владимира Путина.

Он подписал свой рисунок известным эвфемистическим сокращением "ПТН ПНХ".

При этом дефис между частями сокращения Грынив стилизовал под серп и молот.

Завершенный рисунок депутат опубликовал в своем Фейсбуке с комментарием.

"Всем привет! Люблю рисовать карикатуры, мои друзья это хорошо знают. Чаще их кому-то дарю. Но вчерашнюю – копию известной карикатуры ПТН ПНХ, хотел бы выставить на аукцион, поскольку оказалось большое количество знакомых, захотевших ее приобрести. Обещаю задекларировать доход и все средства отдать волонтерам. Стартовая цена 1 грн", - написал Грынив.

Примечательно, что один раз слово "карикатура" он написал правильно, а второй - с ошибкой: "карекатура".