Законопроект о выделении 800 млн грн на кислородные станции подписал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об увеличении расходов на закупку кислородных станций для ковид-больниц на 800 миллионов гривен, который 4 ноября приняла Верховная Рада.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Согласно законопроекту, 650 миллионов гривень пойдут на закупку оборудования и 150 миллионов грн - на проектирование и монтаж.

"С каждым последующим обострением пандемии мы наблюдаем, что эта главная проблема (нехватка кислорода - Ред.) остается нерешенной, а поиск и увеличение количества койкомест не обязательно означает их обеспечение кислородом, что приводит к критической перегруженности больниц, поэтому невозможности госпитализации пациентов системой экстренной медицинской помощи, что приводит к человеческим потерям", - сказано в пояснительной записке.