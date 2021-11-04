В Черновицкой области 17-летний парень изнасиловал мальчика, снял это на видео и отправил друзьям

В Черновицкой области 17-летний парень пригласил к себе в гости 9-летнего мальчика, совершил по отношению к нему действия сексуального характера и снял это на видео, которое потом отправил друзьям.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, весной прошлого 17-летний житель села в Черновицкой области пригласил к себе в гости 9-летнего мальчика. Он убеди его раздеться, совершил действия сексуального характера и заснял их на видео, которыми потом поделился с друзьями в одном из мессенджеров.

"Ювенальные прокуроры Черновицкой окружной и областной прокуратур в судах первой и апелляционной инстанций доказали вину 17-летнего юноши в изнасиловании малолетнего ребенка, а также изготовлении и распространении видеоматериала, содержащего признаки детской порнографии", - сказано в сообщении.

Коллегия судей апелляционного суда согласилось с наказанием, которое определил суд первой инстанции - шесть лет лишения свободы.