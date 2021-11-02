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События Вчера, 22:2054
Доктор назвал диагноз президента Чехии

В день, когда 77-летний президент Чехии Милош Земан заявил, что чувствует себя нормально, доктора озвучили его диагноз.

У политика тяжелое хроническое заболевание - цирроз печени.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на члена медицинского консилиума по наблюдению за здоровьем президента хирург Павел Пафко.

"У господина президента хроническая болезнь печени. Конкретно – цирроз печени. Это заболевание отличается тем, что может многие годы развиваться без признаков или с минимальными симптомами", - сказал Пафко, который раньше оперировал первого чешского президента Вацлава Гавела.

Пафко добавил, что в желудок Земану введен питательный зонд для кормления.
"Как долго он (зонд - Ред.) будет там находиться, зависит в том числе и от того, насколько четко президент будет придерживаться того режима питания, который ему предписали врачи", - отметил Пафко.

По его словам, пока рано говорить о сроках выписки Земана из Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге, где лечится политик. Лечение может занять еще 3-4 недели.

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Теги: news, Новости, Украина, Чехия, президент, болезнь, 7dniv, 7dnivinfo  
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