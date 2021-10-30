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Справки об отрицательных тестах на коронавирус продавали и подделывали в киевской лаборатории

Работники киевской лаборатории подозреваются в подделке справок о негативном тесте на COVID-19.

Об этом сообщает в Facebook Киевская городская прокуратура в пятницу, 5 ноября.

По данным прокуратуры, сообщено о подозрении шести лицам, четверо из которых являются работниками медицинской лаборатории, по факту изготовления и сбыта гражданам поддельных справок о негативном тесте на COVID-19 без прохождения соответствующих исследований (ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 УК Украины).

В ходе досудебного расследования установлено, что работники лаборатории, действуя в составе организованной группы, противоправно обогащались путем составления и сбыта заинтересованным лицам заведомо подложных официальных документов – тестов на коронавирус.

Установлено, что работники лаборатории в течение декабря 2020 – марта 2021 года по заказам граждан составляли и сбывали заведомо поддельные медицинские справки без прохождения соответствующих исследований. Стоимость справок колебалась от 900 до 1800 гривень.

В ходе досудебного расследования задокументировано составление и сбыт участниками организованной группы не менее 19 поддельных тестов.

В настоящее время членам организованной группы, среди которых врач-терапевт, администратор и еще двое работников медучреждения, сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании соответствующих мер.

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