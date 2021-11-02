Информацию США о наращивании российских войск возле украинской границы опровергли в Генштабе ВСУ

Начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг информацию американских изданий о наращивании войск России возле украинской границы.

Об этом Шаптала сказал 5 ноября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Говорить, что идет наращивание усилий у наших границ... Такого нет. По информации, которая пришла из США, ВСУ разведданные берут из разных источников, после этого проводится анализ, после анализа идет планирование и выполнение задания. До этого не было наращивания никаких усилий. Когда мы получили данные из СМИ, мы запросили свои средства разведки, это не один орган разведки, а несколько. После того как были предоставлены данные, мы опять оценили ситуацию и никакого наращивания усилий на госгранице с Украиной не было и нет. Ситуация вокруг нашей страны контролируемая. Никакого наращивания усилий РФ сейчас нет", - несколько раз повторил Шаптала.

Также он напомнил, что РФ недавно проводила военные учения, с которыми и связано скопление техники.

"В России так же, как и у нас, проходили учения "Запад-2021", и техника во время окончания учений не может переместиться в течение одних-двух суток. Идет возвращение войск в пункты постоянной дислокации. То, что сказали, что они пошли ближе к границе - наоборот, они пошли вглубь своей территории… Возле нашей границы находится несколько полигонов РФ, они также совершают перемещения с того или иного полигона", - добавил военный.