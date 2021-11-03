Горнолыжные курорты Украины на новогодние праздники смогут посетить только вакцинированные туристы

На новогодние каникулы украинские горнолыжные курорты будут работать только для вакцинированных от коронавируса туристов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова министра МОЗ Виктора Ляшко в пятницу, 5 ноября.

"На Новый год горнолыжные курорты будут работать только для вакцинированных от коронавируса туристов. Канатные дроги и подъемники тоже будут работать только для вакцинированных", - сказал министр здравоохранения Украины.

Виктор Ляшко рассказал, что Минздрав разрабатывает систему, которая предусматривает, что на зимние каникулы туристам не нужно будет все время показывать сертификаты о вакцинации. Возможно, будет разработана модель, при которой туристам при поселении в отель будут выдавать браслет, в который в цифровом виде будет "зашита" информация о вакцинации.

По словам министра, сейчас в Украине эпидситуация "стабилизировалась на высоком уровне".