Переименовать беспилотники "Байрактар" в "Бандеру" просят у Зеленского

На сайте президента Украины в разделе электронных петиций появился оригинальный призыв, автор которого просит Владимира Зеленского переименовать турецкие беспилотники "Байрактар" в "Бандеру".

Петиция зарегистрирована 1 ноября. Ее инициатором выступил Руслан Ружицкий.

"Украина закупила у Турции ударные оперативно-тактические средневысотные беспилотные летательные аппараты "Байрактар". Поскольку после получения права собственности на них Украина имеет право давать этим аппаратам любое название, какое захочет, предлагаю назвать их "Бандера", - гласит текст петиции.

За четыре дня с момента появления призыв набрал 163 голоса из 25 000 необходимых. До конца сбора голосов осталось 88 дней.