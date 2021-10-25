Водитель, которого со стрельбой преследовали копы в Киеве, был в состоянии наркотического опьянения

У киевского водителя, которого в духе игры GTA преследовали полицейские, выявили признаками наркотического опьянения.

До того, как убежать, бросив автомобиль, он совершил еще одно ДТП.

Об этом сообщает в Telegram патрульная полиция Киева в пятницу, 5 ноября.

По сообщению правоохранителей, 5 ноября, в полдень, патрульные получили вызов о ДТП без пострадавших на проспекте Николая Бажана. Заявительница сообщала, что неизвестный мужчина на транспортном средстве ВАЗ-2106 совершил столкновение с ее автомобилем Renault Master, после чего уехал с места происшествия.

Патрульные передали ориентировку на беглеца всем экипажам и сразу отправились по указанному адресу. Коллеги из подразделения полиции увидели автомобиль, похожий по описанию на перекрестке Днепровской набережной и улицы Березняковской. Но и водитель ВАЗ увидел полицейских. Не выбрав безопасную скорость водитель совершил еще одно ДТП с автомобилем Hyundai Getz и опрокинулся.

После этого водитель бросил автомобиль и начал убегать, но был остановлен стражами порядка. В ходе общения инспекторы обнаружили у водителя признаки наркотического опьянения.