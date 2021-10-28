Россиянин Хохлов объявил себя автором всех песен Metallica и хочет отсудить у группы миллиард долларов

Россиянин по имени Иван Хохлов подал в Арбитражный суд Орловской области иск к одной из известнейших американских рок-групп Metallica.

Мужчина заявляет, что является автором всех песен метал-квартета.

Иск опубликовал юридический Telegram-канал "Арбитр".

Как видно из документа, Хохлов считает, что создал музыку, тексты, дизайн и придумал названия всех альбомов ветеранов хеви-метал, а также разработал их логотип. И на этом основании требует взыскать с американцев один миллиард долларов США.

Кроме того, мужчина просит в иске назначить ему пожизненное содержание от группы "с доходов продаж музыки, атрибутики и прочего".

Иск был подан 2 ноября. Основания для него пока неизвестны.