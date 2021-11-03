Украина вышла на пик заболеваемости новой волны коронавируса - об этом заявил глава МОЗ

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что по показателям Украина достигла пика текущей волны коронавируса.

По его словам, сейчас в стране наблюдается стабилизация пандемии COVID-19 на высоких цифрах заболеваемости.

Как передает РБК-Украина, об этом чиновник сказал 5 ноября во время встречи с журналистами.

Ляшко добавил, что раньше в Украине заболеваемость возрастала в 2-3 раза от недели к неделе.

"Сейчас мы уже на пике и мы ожидаем, что после этого понемногу заболеваемость пойдет на убыль. То, насколько быстро мы пройдем этот пик, будет зависеть от того, будут ли украинцы соблюдать карантинные ограничения и насколько быстро будут вакцинироваться", - сказал Ляшко.