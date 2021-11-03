В реанимации от осложнений коронавируса умер экс-нардеп Ефим Звягильский

Бывший народный депутат и исполняющий обязанности премьер-министра Украины в 1993-1994 годах Ефим Звягильский сегодня, 6 ноября, умер в реанимации одной из больниц Киева от осложнений коронавируса.

Об этом сообщают источники "Страны" в окружении Звягильского.

Звягильский - один из самых известных политиков из Донецка. Многолетний директор шахты имени Засядько, мэр Донецка, и.о. премьер-министра Украины в 1993-1994 годах, нардеп многих созывов Верховной Рады.

Ефим Звягильский умер в возрасте 88 лет.

Напомним, "Страна" сообщала о том, что 6 ноября в Украине зафиксировали антирекорд по смертям от коронавируса. За прошлые сутки коронавирусом заразились 25 063 человека. 793 пациентов с Covid-19 умерли. Предыдущее максимальное количество летальных случаев было зафиксировано 26 октября, тогда сообщалось о 734 умерших.