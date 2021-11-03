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Как будет работать онлайн-прописка в Украине

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который позволяет декларировать место проживания онлайн с помощью портала или приложения "Дiя". И отменяет необходимость иметь бумажный документ о прописке для владельцев id-карт.

Закон вступает в силу уже с 1 декабря, но ряд его положений заработает с 1 марта 2022 и 1 июня 2022 года. Актуальны изменения будут не только для владельцев айди-карт, но с весны и для тех, у кого паспорт-книжка. 

Поясняя преимущества новых норм в Минцифры сообщили, что вместо трех учреждений и 30 дней ожидания, теперь достаточно будет одного онлайн-заявление, которое рассмотрят за сутки, а мужчинам не понадобится идти для этого в военкомат, как раньше (но и, соответственно, повестки им также будут рассылать через "Дию").

Однако, как выяснилось из текста документа, некоторым все же придется это сделать, к тому же бумажные документы о прописке полностью не отменяют.

"Страна" проанализировала принятый законопроект. Рассказываем, что он меняет и как это будет работать.

Декларация vs регистрация. Чем они отличаются

В начале текста документа сразу оговаривается, что действие закона не распространяется:

  • на право владения жильем или отмену такого права
  • на право пользования жильем

Закон позволяет зарегистрировать свое место жительства онлайн или в ЦНАПе. Но в тексте идет предупреждение, что это не является основанием для распоряжения жильем или основанием для вселения туда. Или признания за лицом права на жительство по данному адресу. 

То есть, документ регулирует лишь тот простой факт, что человек уведомляет о своем местонахождении государство. 

При этом закон различает два понятия - декларацию о месте жительства и регистрацию там. 

При декларации человек через "Дию" подает данные о своем местопребывании, после чего они заносятся в реестр территориальной громады. А вот под регистрацией законодатель понимает классическое бумажное заявление в ЦНАП. 

Одновременно можно иметь или одно задекларированное, или одно зарегистрированное место жительства. Эти категории не могут существовать параллельно. Но по сути обозначают одно и то же - регистрацию по определенному адресу разными способами. 

Нужно подтверждение от хозяина жилья

Важный момент при онлайн-прописке - собственник жилья должен будет подтвердить вашу заявку в "Дие" через нее же - если у него там уже будет сгенерирована электронная подпись.

То есть - и декларант, и владелец должны будут уже состоять в "Дие", чтобы данная услуга работала. Всего этим сервисом пользуется порядка шести миллионов украинцев. То есть порядка 15% населения. 

Украинцы при смене места жительства обязаны указать новое в течение 30 дней. Новорожденного ребенка нужно декларировать или регистрировать в течение трех месяцев. 

Подростки от 14 до 18 лет декларируют место жительства самостоятельно через "Дию" (у них уже есть паспорта), но лишь с согласия родителей, которое реализуется через "Дию" посредством цифровой подписи. 

Через "Дию" можно стать на учет в частном жилье, которое внесено в реестры как жилое (то есть в дачный домик на огороде вписаться не получится). Также можно будет в электронной форме становиться на учет в общежития или разные социальные учреждения вроде домов престарелых. 

После декларации или регистрации нового места жительства, со старого человека выписывают автоматически, заявление на выписку писать не надо. 

За онлайн - плати сбор

За каждый прописку через "Дию" берется 1,5% прожиточного минимума - сейчас это 37 гривен.

Если сроки нарушены - 2,5% (62 гривны). При этом, если становиться на учет, не снимаясь с предыдущего места жительства - оттуда потом снимают бесплатно, то есть платишь только за "вписку". 

Также деньги не берут, если человека выписывает собственник или распорядитель жилья. Нет сбора и за акты регистрации (то есть самостоятельные походы в ЦНАПы), деньги берут лишь за действия через "Дию". 

Нужно ли ходить в военкомат?

Важный момент - сниматься с регистрации, на которую вы стали традиционным путем через ЦНАП, можно будет через "Дию". При этом никаких документов прикреплять не потребуется. 

Это будет означать, что сведения о вас уже есть в электронном реестре. В том числе - информация о статусе военнообязанного.

Таким образом, если, например, у вас не будет военного билета (или он будет устаревшим, поскольку их нужно менять раз в пять лет) - то сняться с регистрации через "Дию" не получится и придется посещать военкомат и получать актуальный документ. 

Это же касается и украинцев, которые переехали с неподконтрольных территорий и по-прежнему там прописаны - то есть переселенцев. Им, скорее всего, придется сначала стать на учет в военкомат на подконтрольной территории.

Правда, потом можно уже будет менять место прописки онлайн. И тем, у кого актуальный военный билет, не нужно будет ходить в военкомат и выписываться, как было ранее, стоя в очередях.

Эту услугу Минобороны и Минцифры запустили еще в сентябре в качестве пилотного проекта для владельцев айди-карт. И после вступления закона в действие она распространится на все области - а также на паспорта-книжки.

Таким образом, повестки смогут рассылать и онлайн, а не по почте.

Бумажную прописку не отменяют

Также важно, что остается возможность получить бумажную справку о прописке.

Запрос на нее можно будет подать в том числе через "Дию". Но конкретный порядок выдачи такого документа должен будет утвердить Кабмин.

Хотя уже известно, что на территории Украины что электронный, что бумажный документы будут иметь одинаковую юридическую силу. 

А вот тем украинцам, кто ездит в Россию, понадобится бумажный документ. 

Отдельный вопрос - что будет со штампами в бумажном паспорте? Ведь их владельцы смогут тоже прописываться онлайн. Получается, будет две прописки. 

Законодатели этот момент не оговаривают. Но глава Минцифры Федоров говорит, что украинцы "не будут зависеть от штампов в паспорте". 

"Меняем философию прописки"

Глава Минцифры Михаил Федоров объясняя преимущества нового законопроекта, написал, что он "уничтожает штамп в паспорте и "бумажку" к ID-карте". Теперь не нужно бояться потерять важный документ, ведь он будет цифровым и вообще процесс оформления регистрации места жительства станет намного проще.

"Мужчинам не придется ходить в военкоматы для этого. Это фантастически. Вместо трех учреждений, 30 дней ожидания и кучи справок, которые и так есть у государства, — одно онлайн-заявление, которое будет рассмотрено и обработано за сутки" - написал министр.

Принятие законопроекта, по его словам, отражает изменение философии прописки в Украине.

"В 21 веке люди могут свободно перемещаться по стране и не должны зависеть от штампов в паспорте. Оформлять пенсию, документы или получать медицинскую помощь можно будет, не привязываясь к месту регистрации.

Для того чтобы государство понимало, где человек зарегистрирован, существуют электронные реестры, а не ксерокопии. Никаких бумажек или походов в ЦНАП — только подтвердить онлайн. Прописка станет чисто декларативной. Теперь человек прямо в приложении или на портале Действие сможет указать адрес, по которому фактически проживает, и получить подтверждение от владельца жилья" - написал Михаил Федоров.

То есть прописка будет декларативной, но уведомлять государство о месте проживания нужно.

Пока слуга работает в семи городах в экспериментальном формате (Киев, Харьков, Кривой Рог, Ровно, Мариуполь, Луцк и Винница), но скоро станет доступна всем - пообещали в Минцифре.

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Теги: news, новости, Украина, Паспорт, Дия, 7dniv, 7dnivinfo  
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