В Африке бензовоз попал в ДТП и взорвался. Погибли сотни людей, которые хотели бесплатно набрать горючего

В ночь с пятницы на субботу, 6 ноября, в Сьерра-Леоне (государство в Западной Африке - Ред.) произошел взрыв бензовоза, в результате которого погибли сотни людей.

Об этом сообщает Daily Sabah.

"Ночью в столичном Фритауне грузовик столкнулся с бензовозом, произошла утечка топлива. Местные жители подбежали к автомобилям, чтобы набрать бесплатного горючего. В этот момент произошёл сильный взрыв", - говорится в сообщении.

В то же время мэр города Фритауна Ивонн Аки-Савьерр рассказала, что погибли более 100 человек. Кроме того, повреждения получили десятки домов в округе. Больницы сейчас переполнены ранеными.

По данным других местных СМИ, число жертв может исчисляться несколькими сотнями.