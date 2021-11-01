Минздрав объяснил законность проверки COVID-сертификатов

Министерство здравоохранения Украины заявило, что проверки Covid-сертификатов являются законными, поскольку эти документы не содержат тайны.

Основы законодательства Украины об охране здоровья гласит, что пациенты имеют право не разглашать информацию только о состоянии своего здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, а также о сведениях, полученных при его медицинском обследовании.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"То есть медицинская тайна содержит обращение к врачу или диагноз, а в документах о вакцинации этих никаких сведений нет. Таким образом, правоохранители во время проверок соблюдения карантинных правил могут потребовать у граждан предъявить COVID-сертификат, не нарушая при этом закон", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Минздраве сообщили, что проверки наличия документа о вакцинации не распространяются и никаким образом не влияют на посещение банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов в любой зоне карантина. То есть в указанных заведениях никто не может проверять у посетителей наличие документа о прививках.

Между тем, действующие карантинные нормы предусматривают, что в "красной" зоне карантина работать могут только те общественные заведения, где вакцинированы 100% персонала и посетителей или же имеют отрицательный тест на Covid-19. Если говорить об этом случае, то есть вероятность проверки документа о прививках или отрицательного теста на COVID-19.

"Для того, чтобы ограничения желтого или красных уровней не касались общественных заведений или массовых мероприятий, сотрудники или организатор должны проверить соответствующие документы у посетителей", - сообщает Минздрав.