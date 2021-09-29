Над "Словарем российской пропаганды" работали Ермак, Тимошенко и еще 7 чиновников из Офиса президента

В Офисе Президента Украины заявили, что в разработке скандального "Глоссария названий, терминов и словосочетаний, рекомендованных для использования в связи с временной оккупацией Российской Федерацией Автономной Республики Крым, г. Севастополь и отдельных районов Донецкой и Луганской областей" принимали участие руководитель ОП Андрей Ермак, а также его заместители Кирилл Тимошенко, Андрей Сибига, Игорь Жовква, Алексей Днипров и четыре руководителя директоратов Офиса президента.

Об этом говорится в ответе ОП на запрос "Украинских Новостей".

"В проработке Глоссария названий, терминов и словосочетаний, который рекомендовано использовать в связи с временной оккупацией Российской Федерацией АР Крым, г. Севастополь и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (далее - Глоссарий) принимали участие Директорат по информационной политике (Победоносцева И.Е.), Директорат по вопросам внутренней и гуманитарной политики (Билаш П.М.), Директорат по внешней политике и стратегическому партнерству (Скляр А.В.), Департамент по вопросам европейской и евроатлантической интеграции (Буквич А.В.), руководитель Офиса Президента Украины Ермак А.Б., заместители руководителя Офиса Президента Украины Тимошенко К.В., Сибига А.И., Жовква И.И., Днипров А.С.", - говорится в ответе.