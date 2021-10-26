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События Сегодня, 20:2851
Саакашвили сообщил об отказе от соков, витаминов и глюкозы

Экс-президент Грузии, председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили, который 37-й день голодает в грузинской тюрьме с целью доказать свою невиновность, заявил об отказе от сока, витаминов, минералов и глюкозы.

Об этом Саакашвили сообщил в своем Facebook.

"С сегодняшнего утра, чтобы окончательно развеять все бессовестные спекуляции, направленные на мою дискредитацию, я отказался не только от сока, но и от минералов и витаминов, таблеток глюкозы, которые служили для поддержания жизнедеятельности организма", - написал Саакашвили.

Кроме того, он сообщил, что после перенесенной операции в любую минуту или максимум через несколько дней неизбежны серьезные осложнения.

По словам Саакашвили, некоторые из осложнений уже заметны, и в последние дни администрация тюрьмы вызвала к нему медиков.

"Для меня ясно, что целью Путина и Иванишвили является мое физическое уничтожение. Теперь я надеюсь на солидарность, человечность и гражданскую позицию грузинского народа. Да здравствует наша свобода!", - подытожил Саакашвили.

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Теги: news, новости, Украина, Саакашвили, 7dniv, 7dnivinfo  
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