Как чиновников и учителей оставят без работы и зарплат уже с 8 ноября

В понедельник, 8 ноября, для украинских чиновников и учителей наступает дата "Ч". Именно с этого дня тех, кто не прошел вакцинацию (хотя бы одной дозой) начнут отстранять от работы без сохранения зарплаты. Исключение, согласно приказу Минздрава, - те, кто имеет противопоказания к вакцинации и подтвердят это соответствующим медицинским заключением.

Стоит отметить, что среди украинцев, которые могут оказаться в списках на отстранение, сейчас - настоящая паника. Люди лихорадочно ищут выход из ситуации - как не остаться без работы, и, главное, денег.

"У меня телефон весь день красный. Звонят полицейские, пожарные, следователи, представители местных администраций со всей страны. Вопрос один - что делать?", - говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Отметим, что переживают по этому поводу не только те, кто может остаться без работы и зарплаты, но и работодатели.

"Тут главное - не наломать дров. Если формально пойдем по приказу Минздрава, и начнем отстранять людей, то, во-первых, кто работать будет, а во-вторых - не нарвемся ли на судебные иски. Ну а если не отстранять, могут выписать штраф уже на нарушение приказа Минздрава - 34 тысячи", - говорит ректор Харьковского технологического университета ШАГ Виталий Зайцев.

Опасения работодателей не случайны. Как говорит Кравец, отстранение человека от работы и лишение его зарплаты нарушает целый ряд действующих нормативных актов, в том числе, несколько статей Уголовного кодекса, по которым светит до трех лет лишения свободы.

Впрочем, лазейки и для работодателей и для невакцинированных работников есть.

Разбирались, как будут отстранять от работы учителей и чиновников с 8 ноября, и какие могут быть нюансы.

Как будут отстранять от работы

Сотрудница одного из ведомств киевлянка Ирина пока не сделала ни одной дозы.

"Формально под противопоказания я не подпадаю, но здоровье слабое, боюсь еще больше его ухудшить. Может, когда-то решусь вакцинироваться, но пока - нет. В последний месяц на работе пришлось выдержать настоящий натиск начальства. Буквально каждый день спрашивали, когда же сделаю прививку, уговаривали и даже грозились премии лишить. Но сегодня предупредили - с понедельника могу не выходить, зарплату не начислят. Я в шоке, если честно, даже не знаю, что теперь делать и за что буду жить", — говорит нам Ирина.

По ее словам, у них собралась целая группа "антивакцинаторов", которые спешно пытаются что-то придумать.

8 ноября вступает в силу приказ Минздрава "Об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат профилактическим прививкам" В нем есть пункт о том, что невакцинированные отстраняются от работы без сохранения зарплаты. В свое время этот приказ наделал много шума, а о его законности юристы подвергают сомнению и сейчас.

Тем не менее, документ официально вступает в силу, и по этому поводу Минздрав уже выдал разъяснения, напомнив, кто прямо с понедельника рискует остаться без работы и зарплаты.

Это касается работников:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов

местных государственных администраций и их структурных подразделений

Учреждений высшего, последипломного, профессионального (профессионально=- технического), общего среднего, в том числе, дошкольного, внешкольного образования и других образовательных учреждений вне зависимости от формы собственности.

"Работники указанных организаций, которые по состоянию на 8 ноября 2021 года не будут иметь хотя бы одну прививку против COVID-19, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы до момента получения прививки", - говорится в сообщении Минздрава.

Но на самом деле вопросов по реализации нововведений - масса. Непонятно как именно отстранять людей, нужно ли им писать заявления или работодатель должен проводить это приказом.

На пресс-конференции по поводу нововведений и.о главы Госслужбы по вопросам труда Игорь Дегнер сказал, что к ним поступает много обращений так как нет полного понимания как должно проходить отстранение. "Хотел бы развеять миф - не прохождение вакцинации - это не повод для увольнения. Работодатель не имеет права увольнять такого работника. Если такие ситуации будут - большая просьба работников, чьи права нарушат, обращаться в Госслужбу по вопросам труда и мы будем принимать меры и привлекать виновных к отвественности", - пообещал он.

Впрочем, отстранение (с сохранением рабочего места, но без зарплаты), по его словам, вполне законно.

Он уточнил, что в кодексе законов о труде есть пункт об отстранении от работы с перечислением оснований. Среди них, в частности, статья 12 закона о защите населения от инфекционных болезней, в которой говорится, что работодатель обязан отстранить работника, который уклоняется от прохождения профилактической вакцинации, - отметил Дегнер. Этот пункт, к слову, достаточно спорный. Там ничего не сказано о вакцинах от коронавируса, которые используются по схеме экстренного применения, то есть, по-сути, являются экспериментальными препаратами.

По процедуре отстранения Тнгнер признает, что законодательно она не прописана.

Но пояснил следующее: работодатель должен зафиксировать факт отказа работника от прохождения вакцинации. При этом работодатель также должен предоставить работнику максимум информации о вакцинации, и "способствовать ее прохождению".

Министерство экономики выдало свои разъяснения по алгоритму отстранения от работы для работодателей

1.Работодатель должен информировать сотрудников о:

необходимости получить вакцину от ковид

возможных местах вакцинации

правовых последствия отказа от вакцинации

2. По возможности провести мероприятия по организации вакцинации

3. Задокументировать путем составления соответствующего акта случаи уклонения или отказа от вакцинации, а в случае наличия противопоказаний к вакцинации у сотрудника, получить копию соотвествующий справки

4. В случае наличия задокументированных фактов отказа от вакцинации и если с момента вступления в силу норм приказа Минздрава №2153 работник продолжает уклоняться от вакцинации, работодатель отстраняет его от работы о чем должен быть соответствующий приказ (распоряжение) с обязательным его доведением до сотрудника. Срок отстранения - до исчезновения причин, которые его спровоцировали. То есть, до момента вакцинации

5. Получение одной дозы не считается уклонением от вакцинации

6. Вопрос оплаты периода отстранения нужно решать с учетом норм части первой статьи 94 КЗоТа и части первой статьи 1 закона "Об оплате труда".

Поскольку на время отстранения работник временно освобождается от исполнения своих трудовых обязанностей и не выполняет работу, то по общему правилу такому работнику зарплата не начисляется. В то же время коллективным или трудовым договором, решением работодателя в рамках его компетенции может быть предусмотрено другое, - говорится в пояснениях Минэкономики. "То есть, можно при согласии работодателя внести изменения в трудовое соглашение и предусмотреть оплату", - говорит Кравец.

По тем, кто уже переболел, но не вакцинировался, - отдельная тема.

Главный санитарный врач Игорь Кузин уточнил, что они могут выходить на работу по справкам о выздоровлении от врача (справка будет действовать три месяца с момента выздоровления). Но загвоздка в том, что форма такой справки еще официально не утверждена - на данный момент она в Минюсте, и, по словам Кузина, должна появиться в финальной версии в понедельник, 8 ноября.

Через "Дию" эта справка генерироваться не будет - нужно будет идти к семейному врачу, то есть, в понедельник те, кто переболел, если и могут прийти на работу, то явно с опозданием - прежде придется отсидеть очередь к врачу. Что касается "Дии", по справка о выздоровлении там тоже должна скоро появиться - Минцифры закачивает разработку. Но когда именно все заработает, Кузин не уточнил.

Еще один интересный момент - по дистанционке. Как заявили в Гоструда, дистанционка (а на ней сейчас работают многие учебные заведения) не спасет невакцинированных педагогов - их все равно должны отстранять от работы без сохранения зарплаты. "Дистанционная, удаленная, надомная работа - это просто режимы работы. Обязанность работодателя - отстранить невакцинированных сотрудников, без исключений по режимам работы", сказали в Гоструда. И напомнили о штрафах за нарушения этого требования - от 34 тысяч до 170 тысяч для работодателя.

То есть, невакцинированный учитель по идее даже не может сесть за экран компьютера и провести урок дистанционно. Как и оправить детям домашние задания по вайберу. По крайней мере, платить за это ему все равно не будут.

"Вот это уже, как минимум, странно - ковид что, через интернет передается" - иронизирует Зайцев.

"А кто работать будет?"

Впрочем, среди работодателей, которым с понедельника придется "зачищать" коллективы и оставлять людей фактически без средств к существованию, нет единства. Некоторые говорят, что будут отстранять невакцинированных, как того требует приказ Минздрава, другие намекают на разного рода "варианты".

Директор учебно-воспитательного комплекса "ОРТ" (школа №141) Юрий Киньков говорит, что будет отстранять сотрудников без вакцинации. "Это норма действующего приказа Минздрава, она обязательна к выполнению. По тем учителям, которых придется отстранить будет замена, но это очень сложно. Пытаемся решить этот вопрос", - говорит Киньков.

Вячеслав Зайцев добавил, что с заменой - главная проблема. "Кто будет работать вместо отстраненных людей? Где я должен искать преподавателей. Замена возможна не всегда, если человек уже работает на 1,5 ставки, дооформить ему по часам уже ничего не получится", — говорит Зайцев.

Как пояснил нам мэр Славуты (Хмельницкая область) Василий Сидор, они в школах вопрос отстранения ультимативно не ставят. "Нам крайности не нужны. Кто из учителей не вакцинирован, а таких не так много, мы предлагаем написать заявление на свой счет или уйти в оплачиваемый отпуск", - говорит он.

Но непонятно, как быть, к примеру, с работниками образовательных учреждений, по которым нет замены.

Нанять нового человека нельзя, так как отстранение от работы - это не увольнение, и рабочее место сохраняется, хоть зарплату и не будут начислять.

"К примеру, вместо охранника или технички кто будет работать? Учителей им на замену поставлю?", - возмущается директор одной из киевских школ.

По данным, которые обнародовал в своем Telegram министр образования Сергей Шкарлет, на сегодня вакцинированы (по крайней мере одной дозой) по системе дошкольного образования - около 88%, среднего школьного - около 92%, профессионального - около 91%, предвысшего - 89%, высшего - 81%. То есть, под остранение, учитывая, что в образовательной системе работает порядка 500 тысяч педагогов, то даже несколько процентов отсраненных от работы - это тысячи людей.

Что касается чиновников, то по их отстранению мэры не столь охотно рассказывают подробности как по тем же учителям.

"Мы готовились по вакцинации. В последние два месяца проводили работу, одних уговаривали, другим ультимативно доводили, но в итоге вакцинация работников местной администрации - почти 100%", - рассказал нам мэр Новой Каховки Владимир Коваленко.

То есть, по его словам, отстранять просто некого. Об этом же говорит и Василий Сидор. "Практически все вакцинированы", - утверждает он.

Впрочем, на самом деле процент вакцинировванных среди чиновников примерно такой же, как и по учителям - до 80-90% получили первую дозу.

То есть, армия отстраненных от работы также может оказаться внушительной. Кто подхватит их обязанности, - вопрос открытый.

"Нам сказали, что распределят по другим сотрудникам. Но дополнительно это оплачиваться не будет", — пояснили нам в одном из ведомств.

Суды или обещание вакцинироваться "когда-нибудь"

Стоит отметить, что юристы еще на этапе появления постановления Минздрава по обязательной вакцинации говорили о его незаконности.

Это же они заявляют и по поводу отстранения от работы с лишением зарплаты.

"Напомню работодателям, что отстраняя людей от работы по схеме Минздрава, они рискуют нарушить сразу несколько действующих законодательных актов.

Во-первых, очень большие вопросы к закону о защите населения от инфекционных болезней, на который ссылаются в Минздаве, пытаясь аргументировать отсранение людей от работы.

Там действительно есть норма о том, что сотрудники определенных сфер, у которых нет профилактических вакцин, могут быть отстранены от работы в порядке, предусмотренном законодательством. Но вся загвоздка в том, что такого порядка в действующем законодательстве просто нет.

Зато есть норма трудового права, которая гласит, что о существенных изменениях условий труда работодатель должен уведомить не позже чем за 2 месяца. То есть, если до 8 сентября работодатель вам ничего не сообщил, то 8 ноября отстранение от работы - незаконно", -говорит Кравец.

Также, по его словам, отстранение от работы может подпадать под действие сразу нескольких статей Уголовного кодекса.

"Это, в частности, статья 161 о дискриминации на религиозной, расовой почве или по состоянию здоровья, статья 172 о грубом нарушении трудового законодательства, статья 173 о грубом нарушении трудового договора, статья 175 о невыплате заработной платы. Меры наказания предусматривают, в основном, штрафы, но в случае массовых нарушений речь может идти о лишении свободы на срок до трех лет", - добавил Кравец.

Кравец считает, что многие, кого не допустят к работе с понедельника, пойдут прямиком в полицию и суды, и имеют все шансы отстоять свое право на труд и зарплату, - говорит Кравец.

О возможных судебных исках к работодателям говорит и Зайцев. С одной стороны работодателям грозят громадные штрафы от Гоструда, с другой - массовые судебные иски от сотрудников.

"Я не исключаю возможность судебных исков. Слишком много нюансов возникает. Плюс есть еще вариант обжалования самого постановления Минздрава", - говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Максим Могильницкий - управляющий партнёр АО "Могильницкий и партнеры" говорит, что работники могут в судебном порядке обжаловать свое отстранение, поставив вопрос о взыскании среднего заработка за период вынужденного прогула.

"Но вот позицию суда с данном вопросе предсказать не берусь. Допускаю, что практика будет заметно разниться. Ведь при кажущейся схожести, каждый случай отстранения будет уникальным. В центре правового анализа непременно окажется приказ об отстранении, а также основания, прописанные в нем. Наличие у работника противопоказаний и реальной возможности получить соответствующий медицинский документ также будут иметь серьезное значение. Насколько мне известно, еще вчера форма такого документа утверждена не была (к понедельнику ее обещают - Ред). Проблема в том, что судебные тяжбы, к сожалению, влетят в копеечку, которая у лишенных зарплаты украинцев найдется едва ли.

Что же касается отстранения и лишения средств к существованию людей, работающих дистанционно, то эту меру считаю абсурдной. Зачем отнимать кусок хлеба у тех, кто физически с гражданами не контактирует?", - отмечает Могильницкий.

Впрочем, власти, давая отмашку на отстранение невакцинированных от работы, тут же создает и лазейку - как обойти новые нормы.

Следуя алгоритму от Минэкономики, работники могут просто написать, что они не против вакцинации и собираются ее пройти, без уточнения даты. "Как-нибудь в следующей жизни, главное пообещать. В этом случае задокументировать отказ или уклонения от вакцинации будет уже нельзя. Следовательно, нет и повода для отстранения от работы", - говорит Кравец.