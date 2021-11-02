В горсовет Львова начнут пускать только привитых, переболевших COVID или с отрицательным тестом-ПЦР

Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС Львова приняла решение о введении специального режима допуска в административные здания.
Попасть в них с 15 ноября 2021 года смогут только COVID-безопасные граждане.
Об этом в субботу, 6 ноября, сообщает пресс-служба городского совета Львова.
По информации пресс-службы, с 15 ноября вводится специальный режим допуска в административные здания городского совета. Пускать в них будут только при наличии следующих документов:
- сертификата о вакцинации против коронавируса;
- отрицательного теста на коронавирус;
- справки о выздоровлении от COVID-19.
В пресс-службе рассказали, что с 8 по 14 ноября руководители подразделений горсовета должны определить ответственных, которые будут контролировать вход людей в здания и проверять у них COVID-документы.
Ограничения вступают в действие с 8 ноября, а еще неделя отводится на подготовку режима допуска в здание горсовета.
"Полноценный режим вступает в действие с 15 ноября", - проинформировал первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.