Позицию Польши по "Северному потоку-2" проигнорировала Германия

Министерство экономики Германии решило не учитывать аргументы польской стороны касательно оценки сертификации российского газопровода "Северный поток-2".

Об том сообщает Der Spiegel.

Так, в конце октября ведомство направило в Федеральное сетевое агентство Германии анализ надежности поставок газа в процессе сертификации. В нем говорится, что выдача документа не ставит под угрозу безопасность поставок газа в Берлин и ЕС.

При этом президент Управления по регулированию энергетики Польши поставил под сомнение независимость оператора от российского "Газпрома". В связи с этим надежность поставок газа представляет "особенно высокие риски".

Однако немецкое министерство проигнорировало позицию польской стороны, сообщает немецкое издание.